Benedetta Valanzano è tra gli ospiti di “Stasera tutto è possibile“, il feel good show di Rai2 condotto da Stefano De Martino e trasmesso in replica lunedì 11 maggio 2020. L’attrice, conosciuta per aver recitato in fiction di successo come “Elisa di Rivombrosa”, “I Cesaroni” e “Don Matteo”, si è fatta apprezzare anche sul grande schermo e come concorrente di un’edizione di Ballando con le Stelle. Non solo attrice, visto che Benedetta è anche mamma e moglie. Lo scorso anno, infatti, l’attrice è diventata mamma della piccola Anita Maria, un nome scelto col marito Vittorio Ciancio perchè entrambi sono molto devoti alla Madonna. La gravidanza però non è stata una passeggiata per l’attrice che, dalle pagine del settimanale Diva e Donna, ha raccontato tutte le difficoltà incontrate. “Il termine previsto per il parto era il 22 maggio ma quando sono andata in ospedale per uno dei controlli hanno deciso di ricoverarmi subito perché avevo poco liquido amniotico” – ha dichiarato l’attrice di Un posto al sole che ha proseguito dicendo – “per evitare che la bambina andasse in sofferenza i medici hanno deciso di indurre il parto e sono cominciate le prime contrazioni”.

Benedetta Valanzano de I Cesaroni: “non me l’aspettavo così il parto”

Benedetta Valanzano parlando della sua prima gravidanza ha raccontato le gioie e i dolori. Il parto non è stato semplice per via di alcune complicanze come ha raccontato a Diva e Donna: “ho avuto una grossa perdita di sangue: un distacco di placenta”. Parlando del momento in sé però l’attrice ha precisato: “non ho ricordi nitidi ma nel giro di pochi minuti mi sono trovata a tremare in sala parto. Nel giro di cinque minuti hanno tirato fuori la bambina: non me l’aspettavo così il parto. Devo dire la verità: non ho pianto. Le lacrime di felicità sono arrivate solo dopo, quando sono tornata in stanza”. A starle accanto il marito Vittorio Ciancio con cui è legata da circa tre anni e che ha conosciuto per caso ad una festa di avvocati. A raccontarlo è stata proprio il marito a Vieni da Me di Caterina Balivo: “ci siamo conosciuti ad una festa di giovani professionisti dove io accompagnavo un mio amico e lei accompagnava una mia amica. Io ho avuto una sorta di colpo di fulmine”. Nessun colpo di fulmine per l’attrice che, ricordando il primo incontro con il marito ha confidato: “per me è stata una mazzata in fronte perché ha fatto una cosa sbagliatissima. Mi ha mandato un messaggio su Facebook del tipo ‘Ciao, ti ho visto a quella festa’ e sembrava la banalità fatta persona” ha ribattuto Benedetta che, però, come dice un proverbio, dopo aver ‘disprezzato’, poi ha deciso di ‘comprare”. Oggi la coppia è felicemente sposata e sono anche genitori di una bellissima bambina.



