Benedetta Valanzano, nata a Napoli nel 1985, ha da poco compiuto quarant’anni, di cui gli ultimi venti (e anche più) dedicati al cinema. Nel 2003, infatti, Benedetta si è diplomata all’Istituto d’Arte per poi studiare per quattro anni recitazione presso la Scuola Teatrale Compagnia “La Mansarda” di Caserta. Benedetta ha poi partecipato, negli stessi anni, anche a concorsi di bellezza: fin da bambina, infatti, al suo talento ha unito il suo grande fascino. Nel 2001 per l’attrice è arrivato il debutto in teatro con “I delitti esemplari” di Max Aub. A seguire ha recitato in Aristofane e Charles Dickens.

Negli anni Benedetta Valanzano è passata poi alla tv, recitando in diverse fiction televisive come “La stagione dei delitti”, “Elisa di Rivombrosa” e ancora “Un posto al sole”: nel 2006, infatti, è entrata nella fiction di Rai 3 nel ruolo di Valeria Paciello. È rimasta nella serie tv ambientata a Posillipo fino al 2010 per poi tornare nel 2024. A sorpresa, infatti, Benedetta Valanzano è tornata ad interpretare Valeria Paciello. Nella amatissima soap opera di Rai 3 ha incontrato nuovamente il suo amore in gioventù, Niko Poggi, vivendo con lui una storia d’amore durata circa un anno e poi terminata in maniera burrascosa.

Benedetta Valanzano, il nuovo addio a Un Posto al Sole: “Il personaggio era esaurito”

Benedetta Valanzano, dopo essere tornata a recitare in “Un posto al sole” nel 2024, l’anno successivo ha salutato di nuovo la fiction. Il motivo lo ha spiegato a Fanpage: “Non volevamo cadere nei cliché, abbiamo lavorato affinché Valeria non diventasse qualcosa di scontato. Il personaggio ha fatto il suo corso”. Come spiegato da Benedetta, però, mai dire mai nel mondo della tv: non è escluso che possa tornare in futuro. Per il momento, però, Benedetta Valanzano si gode i suoi 40 anni e i nuovi progetti che la sua nuova età porta con sé.