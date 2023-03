Benedetta Vari, da allieva di Amici 22 a professionista con Mattia: perché?/ La scelta di Maria De Filippi

Benedetta Vari, da allieva di Amici 22 a professionista al serale: perché

L’ultima puntata del pomeridiano di Amici 22 ha proclamato i 15 allievi che si sarebbero sfidati al serale, portando al contempo all’eliminazione di due di loro. Se per il canto è stato Niveo a dover abbandonare la scuola, per il ballo è toccato invece a Benedetta Vari, ballerina di latino del team di Raimondo Todaro. Ultima entrata, Benedetta ha accolto con amarezza la decisione dei professori di Amici, fino a quando Maria De Filippi non le ha proposto di rimanere ma in altra veste.

Se dunque vi domandate perché Benedetta è ancora nella scuola di Amici 22 e, addirittura, in casetta con i compagni, è perché Maria De Filippi le ha proposto di essere la nuova professionista di latino ed esibirsi in tal ruolo con Mattia Zenzola durante tutta la sua permanenza nel serale. Ciò vuol dire che vedremo Benedetta nelle esibizioni di Mattia ma che non sarà in gara, a differenza del ragazzo.

Chi è Benedetta Vari, ex allieva di Amici 22 oggi professionista nel programma

Nonostante sia entrata verso la fine della fase pomeridiana, il pubblico di Amici 22 ha avuto modo di affezionarsi a Benedetta. La ballerina si è infatti spesso raccontata ai compagni di classe, svelando anche un momento drammatico della sua vita. “Ho avuto problemi alimentari, – ha spiegato Benedetta – lo so che non c’entra niente, ma sono cose che ricollego e ho paura. Ero bulimica. A me piace mangiare e pure tanto e un giorno X – che era uguale agli altri – il mio cervello mi ha detto che avevo mangiato troppo. E poi l’ho iniziato a fare perché ogni giorno dicevo ‘però se lo faccio pure sto pranzo va via’, pensavo questo. Non lo faccio più da tre anni. Ma ora inizio a risentirmi inadatta. Sto provando le sensazioni che provavo prima di diventare bulimica, ho paura di ricascarci”, ha infine ammesso in quel lungo sfogo.

