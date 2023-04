Benedetta Vari e Mattia Zenzola, bacio ad Amici 22/ La reazione del fidanzato di lei

Benedetta Vari e Mattia Zenzola: il bacio ad Amici 22

Il bacio tra Benedetta Vari e Mattia Zenzola nel quinto Serale di Amici 22 ha scatenato il gossip sui social, soprattutto perché sembra che il bacio non fosse previsto nella coreografia. Su Twitter c’è chi ha cercato di dare una spiegazione a quanto successo tra i due ballerini: “Matti voleva dare un bacio sulla guancia a Benedetta, gesto che fa sempre e senza mai alcun tipo di malizia, ma lei si è spostata e per sbaglio si sono dati un bacio sulle labbra. Era palese a tutti, perché creare gossip sminuendoli invece di apprezzare la loro arte?”, con tanto di video a supporto della sua tesi.

Anche Simone Maselli, il fidanzato di Benedetta Vari, è intervenuto sui social per chiarire la faccenda e prendere le difese della ragazza.

La reazione di Simone Maselli, fidanzato di Benedetta Vari

Simone Maselli, il fidanzato di Benedetta Vari, ha scritto una lunga riflessione social, criticando i pettegolezzi che si sono moltiplicati sui social dopo il bacio tra i due ballerini durante il quinto serale di Amici 22: “Quando la tua ragazza si espone pubblicamente vai incontro, tra le tante cose, anche alla cattiveria della gente. Gente che utilizza quelle che sono delle mere esigenze mediatiche come arma per poter dare sentenze intromettendosi nella tua vita privata. Puntando il dito e giudicando, pensando di innescare strani meccanismi nelle nostre menti, non sapendo però che l’unico risultato che otterranno è l’esatto contrario!”. Simone ha poi concluso, rinnovando il suo amore per Benedetta: “In quanto a noi Benedetta continua ad essere come sei. Ti amo con tutte le forze che ho. Ti lascio il mio cuore. Mi tengo il tuo”.

