Benedetta Vari e Mattia Zenzola, flirt ad Amici 22?/ “Mi dici che vuoi stare solo…”

Benedetta Vari e Mattia Zenzola innamorati ad Amici 22?

Benedetta Vari e Mattia Zenzola, ballando insieme, si sono uniti molto come hanno dimostrato durante il ballottaggio di cui è il ballerino è stato protagonista insieme ad Alessio nella scorsa puntata del serale di Amici 22. Proprio in quel frangente, Benedetta ha notato un atteggiamento strano da parte di Mattia che l’ha portata a voler chiarire immediatamente con lui per evitare inutili incomprensioni che potrebbero avere delle conseguenze anche sulle loro esibizioni.

“Se tu sei al ballottaggio è normale che io mi alzi per correre da te e dirti qualcosa. Pensi che dovevo stare a sedere? Poi se vengo io mi dici che vuoi stare solo, ma se arrivano altri li abbracci e li baci. Anche questa volta l’hai fatto Non sembra che tu apprezzi il mio supporto“, ha sbottato Benedetta. Un chiarimento che, a detta dei fan, nasconderebbero un rapporto più stretto da quello amichevole tra i due: sarà vero?

Il confronto tra Benedetta Vari e Mattia Zenzola

Tra Benedetta Vari e Mattia Zenzola, poi, c’è stato un ulteriore chiarimento. Durante il daytime trasmesso ieri, Mattia si è isolato in camera dove è stato poi raggiunto proprio da Benedetta che, preoccupata, ha provato a capire il motivo del suo stato d’animo. “Ti vedo un po’ pensieroso, che stavi pensando? Non mi dici nulla?“, ha chiesto la ballerina.

“No è che sono pensieroso nel senso concentrato. Sì non sono triste, ma sto pensando. Voglio dire che penso alle coreografie, ai passi a quello che devo fare adesso. Voglio dare il meglio di me stesso per la prossima volta. Sto davvero pensando a quello che devo fare nel ballo. No tranquilla che sto davvero pensando ai passi da inserire e che potrebbero essere top in questo pezzo“, è stata la risposta di Mattia. Il rapporto tra Mattia e Benedetta alimenta ancora il gossip e i fan di Amici sono pronti a scommettere su un rapporto più stretto di quello amichevole tra i due ballerini.

Durante la pausa pranzo Mattia si isola in camera sua e poco dopo Benedetta lo raggiunge… #Amici22 pic.twitter.com/wXTNBPp6Fw — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 12, 2023













