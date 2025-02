Dalla lunga attività politica alla sfera privata, con uno spazio per le passioni: Benedetto Della Vedova si racconta a Onorevoli confessioni, il programma con cui Laura Tecce mostra lati inediti dei politici italiani. Oggi, sabato 8 febbraio 2025, tocca al deputato di +Europa, di cui è stato segretario: ha deciso di aprire le porte della sua casa di Roma per raccontarsi e mostrare lati che non sono ancora noti.

Potrebbe essere l’occasione per scoprire qualcosa di più sul rapporto di Benedetto Della Vedova con la moglie Marisa Mussi e degli eventuali figli che la coppia ha, di cui si sa ancor meno. Di sicuro, Della Vedova parlerà del suo rapporto con la Valtellina, visto che ha origini a Tirano, e del legame con il nonno, che è stato sindaco del borgo in provincia di Sondrio.

Ci sarà spazio per parlare degli studi, anche perché è stato allievo a Macroeconomia di Mario Monti, che ha ritrovato in politica. A tal proposito, parlerà della sua militanza nei Radicali dopo la chiamata di Marco Pannella, anni che lo hanno segnato.

E poi ci sono le passioni, come quella per lo sport, in particolare lo sci che ama da bambino, e per la musica, ma soprattutto per Franco Battiato, che ha Benedetto Della Vedova ha avuto modo di conoscere personalmente.

LA VITA PRIVATA DI BENEDETTO DELLA VEDOVA

Per quanto riguarda la passione per la musica, ha raccontato a Onorevoli confessioni dell’amore per Franco Battiato, che ha incontrato in più occasioni. “Ma una volta in particolare Pannella mi mandò a Catania, a casa di Battiato, che era un simpatizzante“.

Della moglie Marisa Mussi si sa davvero poco, invece, perché Benedetto Della Vedova ha saputo mantenere davvero privata la sua sfera personale, ma non ci sono riscontri in tal senso.

Stando a quanto riportato da speranzaxmilano, anche Marisa Mussi, moglie di Benedetto Della Vedova è impegnata nel mondo della politica, infatti, condividono le battaglie per i valori democratici e la passione per l’impegno civile.

Ancor meno si sa della famiglia che hanno costruito, in particolare se Benedetto Della Vedova e la mogli hanno dei figli e cosa fanno nella vita, del resto il deputato ha saputo far parlare di sé per la sua carriera politica, proteggendo invece la sfera più intima e personale, su cui oggi apre uno squarcio in tv.