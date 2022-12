Benedetto XVI come sta: ultime notizie Ratzinger/ “Continua a partecipare alla messa”

Le condizioni di salute di Benedetto XVI sono gravi ma stabili. Fonti in contatto con l’ex monastero Mater Ecclesiae, dove si trova attualmente il Papa emerito, lo hanno riferito all’Ansa, precisando che “la sua situazione non è cambiata rispetto a ieri“. Dunque, Joseph Ratzinger ha trascorso la notte restando costantemente sotto il controllo dei medici, ma il monitoraggio proseguirà nelle prossime ore.

Dunque, al momento non trapelano ulteriori informazioni in merito alle condizioni del di Benedetto XVI, fatta eccezione per il fatto che ha continuato nella mattinata di oggi, nella sua camera e comunque con le difficoltà di un quadro clinico che resta grave, a partecipare alla messa, concelebrandola con monsignor Georg Gaenswein semplicemente indossando una leggera stola sopra il camice della sua degenza. Le quattro memores domini e l’infermiere fra Eligio stanno continuando a mantenere un cordone di sicurezza e assistenza continui attorno a Joseph Ratzinger, tenuto infatti sotto costante controllo medico.

COME STA BENEDETTO XVI: “MOMENTO DI SOFFERENZA”

La notizia riguardante le condizioni di salute di Benedetto XVI, oltre a fare il giro del mondo, hanno toccato in particolare la Germania, dove il Papa emerito è nato. Proprio la stampa tedesca ha riportato l’indiscrezione secondo cui Joseph Ratzinger avrebbe rifiutato il ricovero in ospedale, nonostante l’aggravarsi delle condizioni di salute tra Natale e i giorni immediatamente successivi. Dunque, ha preferito restare nell’ex monastero in Vaticano, dove risiede dai tempi della sua rinuncia al pontificato, quindi da ormai quasi dieci anni. Nel pomeriggio, comunque, il cardinale vicario Angelo De Donatis presiederà una messa dedicata proprio a Benedetto XVI, nella basilica di San Giovanni in Laterano, cattedrale di Roma per accompagnare “il nostro caro vescovo emerito nel momento della sofferenza e della prova, invocando il Signore perché lo consoli e lo sostenga in questa testimonianza di amore alla Chiesa fino alla fine“. Ma gruppi di preghiera si sono formati anche a piazza San Pietro, mentre si moltiplicano le testimonianze di sostegno da tutto il mondo.

