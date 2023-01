Benedetto XVI, fake news dietro la morte/ “Ratzinger non è morto. Montaggio per…”

La morte di Benedetto XVI scatena i complottisti

La morte di Benedetto XVI ha scatenato le teorie dei complottisti, anche in ambiti cattolici imbevuti di spirito fanatico. In seguito alla notizia del decesso del Papa emerito, si sono diffuse attraverso i social le idee più bizzarre su quello che, a loro avviso, sarebbe accaduto in realtà. Una delle teorie cospirazioniste vede Ratzinger assassinato. Si tratta di una delle idee che hanno guadagnato maggiore popolarità in tali circoli ridotti, come analizzato da La Stampa. I social hanno infatti dato adito a varie teorie, come appunto quella che il Papa sarebbe stato ucciso, come in un libro di Dan Brown.

Le informazioni del Vaticano parlano infatti di morte naturale, ma per alcuni la morte di Joseph Ratzinger sarebbe dovuta ad altro, partendo dall’idea che ciò che raccontano i mezzi di comunicazione sia falso. Queste idee vengono diffuse soprattutto da persone che non hanno mai riconosciuto Papa Francesco: a loro dire, il Pontefice avrebbe ordito un piano per liberarsi del Papa emerito.

Le teorie sulla morte di Ratzinger

Un’altra delle teorie riguardo la morte di Papa Benedetto XVI è che quella che, quello che in molti riconoscono come “l’ultimo Papa”, non sarebbe morto, anzi, sarebbe tutto solo una simulazione. A loro dire sarebbe proprio lui l’ultimo ostacolo all’arrivo dell’Anticristo nel mondo. Ci sarebbe una “sinagoga” che dominerebbe il Vaticano che vorrebbe accelerare il “montaggio” per simulare la morte di Ratzinger. La strategia sarebbe stata avviata per mostrare il declino fisico del Papa emerito e infine la sua morte. A loro dire, le profezie di Maria Divina Misericordia parlerebbero della morte di Benedetto XVI fuori da Roma e il funerale vedrebbe seppellito un falso Papa, non il vero.

Come riporta La Stampa, uno dei diffusori di tale teoria ha affermato: “Non ho prove di tutto questo ma Benedetto non è morto, perché deve realizzarsi la parte più importante della profezia di Fatima, e altre profezie che segnalano che il Papa muore fuori da Roma, e deve prima confermare teologicamente altre profezie”. Altri avrebbero cercato di “dimostrare” che il cadavere di Benedetto XVI non è il corpo del Pontefice tedesco, ma di un’altra persona. Secondo altri ancora Ratzinger sarebbe morto già nel 2019 e negli anni successivi sarebbe stato sostituito da un altro. Le teorie vengono diffuse quasi esclusivamente da persone che non hanno mai riconosciuto e accettato Papa Francesco. Per loro Bergoglio sarebbe un falso e un impostore.











