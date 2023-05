Benedict Cumberbatch aggredito con un coltello/ Assalitore gridava “Brucerò casa tua”

Benedict Cumberbatch, il famoso attore reso noto soprattutto dalla parte del detective Sherlock Holmes nella fortunata serie omonima prodotta dalla BBC, ad inizio mese è stato aggredito, assieme alla sua famiglia, da un ex chef nel nord di Londra. Fortunatamente, nessuno tra l’attore, la moglie o i tre figli piccoli della coppia, è rimasto ferito, e l’uomo, poi arrestato, sarebbe riuscito solamente a sfondare il cancello della loro proprietà. Avrebbe gridato insulti e minacce, deturpato una pianta ed alcune cose che ha trovato a tiro, per poi andarsene come nulla fosse stato. Benedict Cumberbatch e la sua famiglia sono rimasti profondamente scossi dall’accaduto, mentre l’aggressore avrebbe ricevuto un ordine restrittivo nei loro confronti, più una multa.

L’assalto contro Benedict Cumberbatch e le ragioni dell’aggressore

Non è esattamente noto quando è avvenuta l’aggressione ai danni di Benedict Cumberbatch e della sua famiglia, ma certo è che la notizia è rimasta coperta dal segreto istruttorio, fino a quando il Daily Mail non l’ha scoperta in esclusiva. Da quanto si è appreso l’aggressore si chiama Jack Bissell, uomo di 35 anni che per anni ha lavorato all’interno del ristorante di un nuovo albergo di lusso di Londra, il Mayfair. Sarebbe anche già noto alla polizia, con un precedente arresto durante una protesta, una condanna per furto, ed altri cinque reati minori.

Bissell, armato con un coltello, ha sfondato il cancello della casa di Benedict Cumberbatch, gridando delle terribili minacce che avrebbero subito allertato l’attore e la famiglia, che erano all’interno in quel momento. Ha, poi, strappato il citofono dal muro, poco dopo averci sputato sopra, estirpato alcune piante dal giardino, poi lanciate contro il muro della villa. Durante l’aggressione continuava ad urlare insulti e minacce, tra cui “brucerò casa tua“, oppure “spero che prenda fuoco”. L’uomo è stato poi identificato grazie al dna sul citofono e, una volta arrestato, non avrebbe fornito alcuna spiegazione sulle ragioni dell’aggressione contro Benedict Cumberbatch. Si è dichiarato colpBenedict Cumberbatchevole, però, e il tribunale ha emesso su di lui un ordine restrittivo nei confronti dell’attore e l’ha condannato a pagare una multa da 250 sterline.

