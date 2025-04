Oggi primeggia a The Couple 2025 in coppia con la sorella Brigitta, ma la carriera di Benedicta Boccoli ha tante altre esperienze da menzionare e che hanno contribuito ad accrescere il suo bagaglio professionale. Showgirl, conduttrice, opinionista e tanti altri volti che hanno reso sempre più luminosa la sua ascesa nel mondo dello spettacolo. Classe 1966, deve i suoi esordi a diversi programmi di successo dove è riuscita a distinguersi nel ruolo di valletta. Da ‘Pronto, chi gioca’ a ‘Pronto Topolino’, fino alla ‘maturità’ artistica alla conduzione di Domenica In al fianco di sua sorella Brigitta.

Nel tempo Benedicta Boccoli si è distinta per la versatilità artistica, per la costante ricerca e la voglia di reinventarsi: dopo gli esordi da showgirl si è infatti avvicinata anche al ruolo di attrice, soprattutto in teatro, partecipando a diversi spettacolo in giro per l’Italia. C’è però un filo rosso che collega questa nuova esperienza professionale e la sua vita privata, dato che il suo compagno, Maurizio Micheli, è un noto attore; chissà che non sia stata proprio la passione in comune a rendere propizio il loro incontro.

Spostandoci dunque sulla vita privata di Benedicta Boccoli, si può ben notare come sia sempre stata molto discreta a proposito della sua vita sentimentale ma, con la sua partecipazione a The Couple 2025 con la sorella Brigitta, era inevitabile che tornasse il focus sulle curiosità legate alla sua vita privata. Sappiamo che da quasi 30 anni è legata al compagno Maurizio Micheli; un amore senza vetrine mediatiche ma che riempie le sue giornate anche grazie al figlio nato da una relazione precedente dell’attore che la showgirl ha però cresciuto con grande amore.

Benedicta Boccoli e il compagno Maurizio Micheli non hanno dato alla luce figli durante la loro relazione; una scelta che, stando a quanto raccontato dalla showgirl – come riporta Libero – sarebbe stata condivisa. Inizialmente era l’attore ad essere convinto di non voler diventare papà per la seconda volta; solo successivamente ha anche lei razionalizzato l’idea di non avere figli: “Mi sono chiesta se lo volessi davvero e mi sono resa conto che non era così”.