Benedicta Boccoli è una concorrente di “The couple – Una vittoria per due“, il nuovo reality show condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Si tratta di un vero e proprio ritorno in tv per l’attrice e showgirl ,che ha deciso di rimettersi in gioco con la sorella Brigitta Boccoli. Proprio all’interno della ex casa del Grande Fratello, l’attrice in giardino si è confidata raccontando i suoi esordi: “Io ero disperata volevo fare questo mestiere, ma se lei non lo fa non mi prendono neanche a me. È la mia occasione e tu devi darmi questa occasione così ho convinto mia madre e lei”.

Il successo arriva poco dopo grazie alla “combo” con la sorella Brigitte: le due diventano le gemelle Kessler italiane riscuotendo un grandissima popolarità. Proprio la Boccoli ricordando gli anni dopo ha raccontato: “Il successo? Non potevamo andare in giro, ricordo che mio padre una volta mi disse ‘andiamo al lunapark, ma gli dissi ‘papà vedi che se andiamo non possiamo fare i giochi e lui ‘ma chi ti credi di essere? Arriviamo al luna park e una massa, erano ragazzi napoletani non mi ricordo, addosso. Firmavamo gli autografi sulle braccia e mio padre nel laghetto”.

Benedicta Boccoli a The Couple: “la popolarità poi va via”

Non è facile mantenere il successo e la popolarità nel mondo della televisione e dello spettacolo. Lo sa bene Benedicta Boccoli che ha raccontato: “Questa popolarità dopo sei mesi che non fai la televisione va via. Io sono stata malissimo, non mi hanno più chiamato nell’ambiente per lavorare”. L’attrice nella casa di The Couple ha confessato di essere stata dimenticata e messa da parte nel mondo del mondo della tv e dello spettacolo, cosa per la quale ha sofferto molto. Di certo, però, non si è arresa.

Una carriera di indubbio successo quella di Benedicta che ha recitato in tantissime fiction: da “Una Donna per Amico” a “La squadra” fino ad Incantesimo e Il Paradiso delle Signore. L’avventura di The Couple rappresenta un vero e proprio rilancio per l’attrice che sui social non sembra raccogliere grandi consensi considerando alcuni messaggi pubblicati su X. “Di sicuro ho già capito BENISSIMO chi NON mi piace BENEDICTA BOCCOLI antipaticissima e permalosa” – scrive un utente!