Benedicta Boccoli, chi è la concorrente di The Couple e sorella di Brigitta

Tra i protagonisti del nuovo programma di Canale Cinque The Couple troveremo Benedicta Boccoli, pronta a vivere l’esperienza nel format di Ilary Blasi al fianco della sorella Brigitta. Benedicta è nata a Milano nel 1966 e da quel momento in poi la sua vita è stata un insieme di avventure ed esperienza, sia dentro che fuori il mondo dello spettacolo.

Dal 1998 nella vita di Benedicta Boccoli è anche arrivato l’amore con Maurizio Micheli, noto attore di cinema e teatro che vanta un curriculum davvero ricco di eventi e lavori, i due però non hanno mai avuto figli.

Benedicta Boccoli e la battaglia con il tumore

La vita non è sempre stata tenera nei confronti di Benedicta Boccoli, che purtroppo ha dovuto fare i conti per ben due volte con un tumore al seno, che sotto molti aspetti le ha cambiato la vita. Una curiosità riguardo alla prima volta in cui è stata colpita dalla patologia, Benedicta Boccoli ha raccontato di come sia stato grazie alla sua cagnolina Nina che è riuscita a scovare la malattia.

L’animale annusava insistentemente un punto specifico del suo seno, circostanza che l’ha spinta a effettuare controlli che hanno rivelato la malattia della donna, poi corsa in ospedale dove ha iniziato il calvario e poi la conseguente rinascita dopo aver messo al tappeto il nemico.

La carriera tra tv e spettacolo di Benedicta Boccoli, in gara a The Couple

L’esperienza di Benedicta Boccoli nel mondo del piccolo schermo è nota, visto che la showgirl ha vissuto tante esperienze negli anni. Dalla tv, con programmi come Reality Circus, fino alle avventure sul grande schermo come la sorella Brigitta, le partecipazioni a Domenica In e il cinema. Benedicta Boccoli ha infatti preso parte alla serie Una donna per amico.

Alle avventure in tv, Benedicta Boccoli ha anche accompagnato la carriera con un’esperienza come scrittrice, in quanto la sorella di Brigitta cura anche una rubrica sul giornale Il Fatto Quotidiano, oltre a partecipare come attrice alla serie tv Rai Il paradiso delle signore.