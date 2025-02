La celebre showgirl e ballerina Benedicta Boccoli torna a Verissimo nel salotto di Silvia Toffanin e non perderà di certo occasione per raccontare la sua drammatica battaglia con il tumore, affrontata negli ultimi anni e che inevitabilmente l’ha portata a scavare molto dentro se stessa. Una vita nuova e soprattutto molto diversa dal passato, Benedicta Boccoli ha raccontato la sua personale esperienza vissuta sulla sua pelle:

“Non ho avuto mai un momento di sconforto, durante la malattia. Sapevo che la soluzione c’era. Ho cercato di pianificare bene l’operazione, la cura, la riabilitazione del braccio. La danza con i suoi movimenti dolci mi ha aiutato. La mattina facevo la radioterapia e il pomeriggio ero sul set della serie tv Il paradiso delle signore. In quel momento il mio dovere era salvare la vita, e mi sono messa anima e corpo, senza fermarmi troppo a pensare” le parole dell’attrice e ballerina in una intervista concessa tra le colonne del Corriere della sera dove si è soffermata su vari passaggi di quella battaglia.

Benedicta Boccoli e l’intervento post tumore: “Non ho subito l’impatto della ricostruzione del seno”

Soffermandosi sempre sulla battaglia con il tumore affrontata, Benedicta Boccoli ha ammesso come ogni caso sia ovviamente differente, in una intervista rilasciata al Corriere della sera ha spiegato:

“Ogni malato oncologico ha la sua storia. Non so se sarei stata altrettanto forte se mi avessero dato minori speranze. Per esempio io non ho subìto l’impatto della ricostruzione del seno”. Il tumore al seno non ha però creato momenti di particolare sconforto durante la malattia a Benedicta Boccoli, che è riuscita a tirare fuori la forza che aveva dentro dopo essersi aggrappata alla vita con le unghie e con i denti, facendo leva anche sulle speranze che le avevano dato i medici in un primo momento.

