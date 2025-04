C’è anche Benedicta Boccoli tra le protagoniste di The Couple, il nuovo programma di Ilary Blasi che mira a mettere a dura prova le coppie in gara. L’attrice del Paradiso delle Signore torna in tv per misurarsi in un’esperienza diversa, per certi versi stimolante e curiosa, assieme alla sorella Brigitta. In una intervista a Libero Magazine, parlando della sua carriera e del suo ritorno in tv – coinciso nei mesi scorso con la fiction Il Paradiso delle Signore – ha raccontato qualche aneddoto e fatto delle doverose precisazioni.

“Assente dalla tv? In realtà sono stata sempre in televisione, anche se in altre forme. Mi sono dedicata molto al teatro anche se poi mi rendo conto che mi sento veramente a mio agio davanti alla telecamera”, le parole di Benedicta Boccoli. Per l’attrice e regista, ci sono stati momenti molto difficili da affrontare negli ultimi anni, con una malattia che l’ha colpita due volte.

Benedicta Boccoli, la lotta contro il cancro: “L’ho avuto due volte ma…”

Infatti, forse non tutti sanno che Benedicta Boccoli ha avuto due volte il cancro ed è la stessa attrice con sarcasmo a ricordare di essere diventata la “reginetta del tumore al seno”. “Molte amiche hanno paura di fare mammografie, ecografie, di scoprire qualcosa ma se scopri il male in tempio puoi evitare percorsi molto difficili e dolorosi”, ha spiegato saggiamente Benedicta ai microfoni di Libero Magazine.

Fortunatamente, infatti, l’attrice è riuscita a scoprire il brutto male tempestivamente ed è riuscita ad intervenire senza conseguenze gravi. Certo, emotivamente non è stato semplice. Paure e ansie l’hanno accompagnata per divers tempo. “Così quando il tumore è tornato, mi sono detta che era giusto parlarne, perché non deve essere una vergogna né una colpa e perché parlare può aiutare chi è nella stessa situazione”, le parole di Benedicta Boccoli, che oggi appare serena ed in salute.

