Benedicta Boccoli, chi è l’attrice italiana/ Dagli esordi a Domenica In, al successo televisivo

Benedicta Boccoli, sarà ospite nel salotto de La volta buona condotta da Caterina Balivo, dove intratterrà il pubblico con i racconti della sua vita privata e carriera televisiva. Attrice, showgirl, e conduttrice radiofonica ha esordito da giovanissima nel mondo dello spettacolo con Domenica In.

La sua vera passione è sempre stato il teatro, al quale si è dedicata per la maggior parte della sua carriera. La stampa italiana l’ha spesso lodata: “Una dea vaporosa e lunare in bilico tra il ricordo di Assia Noris nelle commedie di Mario Camerini e l’ammirazione per il tip-tap di Eleanor Powell” la definiva Il Giornale. Oltre al teatro, però, Boccoli ha preso parte anche ad alcune note serie televisive: Una donna per amico 3; La squadra; Incantesimo 8; Il Paradiso delle Signore 8.

Benedicta Boccoli, ospite de L’Ora Solare, ha parlato della sua carriera iniziata proprio con Domenica In: “Esiste la vita, le esperienze, gli schiaffoni in faccia che prendi. Io e mia sorella siamo scappate da Domenica In, dal preside Boncompagni, per andare a cantare a Sanremo. E non ce ne fregava niente… Brigitta rubava il mio documento, perché era minorenne, e andava al casinò. Non ero neanche emozionata, era un gioco per noi“.

Importante, nella carriera di Benedicta, è stata Vittoria Ottolenghi: “Lei è stata un grande punto di riferimento. Mi ha dato la possibilità di fare videoclip in giro per l’Italia legati a ‘Piacere Rai 1’ con etoile della danza classica e mi diede anche l’opportunità di andare in Russia per una borsa di studio per due anni. Io le dissi di no perché volevo fare la soubrette, volevo le paillettes“.

