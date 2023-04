Benedicta Boccoli, compagna Maurizio Micheli/ “Vediamo il mondo con gli stessi occhi”

Maurizio Micheli, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, è legato dal 1998 con l’attrice e showgirl Benedicta Boccoli, sorella maggiore di Brigitta Boccoli (moglie di Stefano Nones Orfei, figlio di Moira). Nonostante la lunga relazione, Micheli e la Boccoli non si sono mai sposati e non sono nemmeno mai andati a convivere: “Ognuno vive a casa sua, la convivenza fa finire qualsiasi storia. Il matrimonio non ci piace, io l’ho già avuto quindi basta”, ha detto l’attore in una recente intervista a I Fatti Vostri. Qualche anno fa alla Gazzetta del Mezzogiorno, Micheli aveva detto: “La convivenza uccide le coppie, troppo complicata”. Benedicta Boccoli e Maurizio Micheli hanno condiviso spesso il palco insieme: “Maurizio Micheli è certamente il primo, quello con cui ho condiviso la mia vita tanti anni, abbiamo combattuto e fatto delle scelte insieme. Con Maurizio è stata una lunga intesa artistica, ci siamo frequentati tanti anni e abbiamo sempre visto il mondo con gli stessi occhi”, ha detto l’attrice a Olimpia in scena.

Benedicta Boccoli è nata a Milano l’11novembre del 1966. Ha esordito giovanissima in televisione ma la sua carriera si è sviluppata prevalentemente come attrice teatrale. “Io nasco come ballerina, perché ho una nonna ungherese che negli anni ’30 era una solista di tip tap in teatro e girava l’Europa facendo la ballerina… Diciamo che lei mi ha trasmesso la passione. Questa passione mi ha portata poi a fare la ballerina di fila a “Pronto chi gioca?” sulla Rai, con la regia di Gianni Boncompagni. Poi ho fatto la prima ballerina, ho fatto la televisione per tanti anni e dopo sono approdata a teatro”, ha raccontato a Interviste Romane, ripercorrendo la sua carriera. Parlando della sua relazione con Maurizio Micheli ha detto: “A volte siamo d’accordo, altre no, vediamo però il mondo dallo stesso punto di vista. Abbiamo gli stessi gusti e ci conosciamo molto bene, però a volte possiamo non essere d’accordo”.

