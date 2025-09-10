Benedicta Boccoli e Maurizio Micheli sono convolati a nozze, a sorpresa, lo scorso 28 agosto 2025.

Un giorno di fine estate, un 28 agosto che rimarrà impresso nella memoria di Benedicta Boccoli e Maurizio Micheli che dopo 28 anni hanno deciso di mettere nero su bianco il loro amore, suggellando il matrimonio. Eppure, a dispetto dei tempi odierni, hanno scelto la via della sobrietà che stando ai retroscena emersi e alle curiosità suona quasi come un eufemismo. Come racconta Isa e Chia, le nozze non solo sono state ‘segrete’ ma dal punto di vista temporale può essere anche considerata ‘lampo’.

Benedicta Boccoli e Maurizio Micheli si sposano?/ Lei nega ma spuntano le pubblicazioni matrimoniali: rumor

Benedicta Boccoli aveva smentito con il sorriso le voci incalzanti di un possibile matrimonio imminente con Maurizio Micheli: “Stiamo bene così”, eppure lo scorso 28 agosto quelle nozze sono avvenute. Come anticipato, il portale riporta ulteriori dettagli e retroscena su quella cerimonia improvvisa e inaspettata; il tutto sarebbe durato meno di dieci minuti: “8 minuti con pochissimi invitati” – si legge – “Non c’è stato alcun brindisi postumo e poi oguno è tornato a casa propria”.

Benedicta Boccoli e Maurizio Micheli si sposano! La proposta ufficiale dopo 28 anni/ Tutti i dettagli

Benedicta Boccoli e Maurizio Micheli, un matrimonio forse ‘fugace’ ma simbolo di un legame viscerale

Come per 28 anni, la discrezione e la riservatezza hanno avuto la meglio: al punto da non cambiare idea anche sulla scelta di vivere in case separate per poi ritrovarsi sempre all’insegna dell’amore. Gli 8 minuti raccontati da Isa e Chia a proposito della durata del matrimonio di Benedicta Boccoli e Maurizio Micheli evidentemente bastavano. Dopo una relazione così duratura, poggiata su basi così solide, ultimare le nozze ha forse un valore diverso ma sicuramente intenso. Un legame che viene ufficializzato, legalmente riconosciuto; un’esigenza che dunque coincide con la durata particolare del matrimonio che, al di là della curiosità, non perde assolutamente di valore.