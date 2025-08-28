Stando alle ultime indiscrezioni, pare che questa mattina - contrariamente alle smentite recenti - Benedicta Boccoli e Maurizio Micheli si sono sposati.

“Ma no, vi pare che ci sposiamo!”, asservia così – o meglio, archiviava – a proposito di un possibile matrimonio imminente con Maurizio Micheli. Nulla di sibillino, un pensiero convinto quello di Benedicta Boccoli che dunque sembrava porre fine alle voci che insistevano sulla possibilità del grande passo; rumor che sono tornati di moda proprio nelle ultime ore con le presunte pubblicazioni matrimoniali. Ebbene, dopo retroscena e tempestive smentite, arriva il colpo di scena: Benedicta Boccoli e Maurizio Micheli si sono sposati in gran segreto!

A dare la notizia del matrimonio ‘segreto’ di Benedicta Boccoli e Maurizio Micheli era stato prima Dagospia – come riporta Leggo – poi la conferma è arrivata grazie ad un’indiscrezione del settimanale Chi che dunque rimarca la decisione opposta rispetto alle smentite delle ultime settimane. “Questa mattina avrebbero suggellato il loro amore”, si legge, dopo oltre 30 anni di relazione sempre vissuta con grande discrezione a armonia a dispetto della notorietà ed esposizione mediatica.

Benedicta Boccoli e Maurizio Micheli, il presunto motivo della ‘segretezza’ del matrimonio

E’ invece Dagospia a raccontare le ragioni alla base della ‘segretezza’ del matrimonio tra Benedicta Boccoli e Maurizio Micheli, legati da circa 30 anni. “Si dice non volesse far sapere a nessuno delle nozze”, una volontà ascrivibile dunque non alla showgirl e conduttrice bensì al marito. Così si spiegherebbe anche la recente smentita della donna in una breve intervista a Estate in Diretta dove appunto era stata incalzata sulla possibilità di convolare a nozze con il suo storico compagno.