Benedicta Boccoli e Maurizio Micheli: la proposta tanto attesa è arrivata. Presto sposi dopo quasi 30 anni d'amore.

Benedicta Boccoli e Maurizio Micheli, è arrivata la proposta di matrimonio!

Sta per arrivare il grande sì di Benedicta Boccoli, che a breve sposerà il compagno Maurizio Micheli. 58 anni lei e 78 lui, si sono conosciuti ormai ventotto anni fa e per diverso tempo hanno vissuto separatamente, ognuno nella propria casa. Benedicta Boccoli è stata una delle concorrenti del reality The Couple con la sorella Brigitta, e oggi corona un grande sogno, quello di sposarsi con il suo amato collega.

The Couple, Benedicta e Brigitta Boccoli spiazzano: "Meritiamo di vincere"/ "E' stato tutto in salita"

Benedicta Boccoli ha ricevuto la proposta di matrimonio da Maurizio Micheli, attore classe 1947 con cui ormai condivide la vita da moltissimi anni. L’uomo ha lavorato sia in televisione che a teatro e ha condotto diversi programmi tra cui Il delitto è servito. Lui e la futura moglie Benedicta Boccoli non hanno mai avuto figli, ma lei ha preso come suo il figlio di lui, nato da un’altra relazione. A soli 20 anni la donna si fa conoscere nel mondo della televisione con il celebre “Pronto, chi gioca?” per poi approdare a Unomattina, Domenica in e Reality Circus.

The Couple, Benedicta Boccoli cita Totti in una sfida/ Ilary ironizza: "Stai dicendo tutti i miei fidanzati?"

Benedicta Boccoli, chi è: la carriera tra cinema e teatro

Non tutti sanno che Benedicta Boccoli ha preso parte anche ad alcune serie italiane tra cui Gli angeli di Borsellino, Incantesimo, Una donna per Amico e Dolce di Latte. Nella sua carriera si impegna anche a condurre alcuni programmi radio ma il lavoro principale lo fa a teatro partecipando a moltissime opere tra cui Prova a farmi ridere, Orfeo all’inferno e Sunshine. Lo scoop sul matrimonio arriva da Chi Magazine che ha annunciato che Maurizio Micheli le avrebbe -finalmente- fatto la proposta. Ora, non ci resta che scoprire i dettagli del matrimonio, sempre che Benedicta Boccoli vorrà annunciare ai fan la data e altre informazioni.