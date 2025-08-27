Benedicta Boccoli e Maurizio Micheli si sposano? Lei in tv ha smentito la notizia ma il settimanale Chi fornisce le pubblicazioni matrimoniali: lo scoop

Benedicta Boccoli e Maurizio Micheli: lei smentisce il gossip sul matrimonio

Poche settimane fa è stata annunciata sul settimanale Chi la notizia dell’imminente matrimonio tra Benedicta Boccoli e Maurizio Micheli, suo compagno di vita. Lei è una celebre attrice e showgirl classe 1966, che di recente abbiamo visto su Canale 5 come concorrente del reality di Ilary Blasi The Couple al fianco della sorella Brigitta; lui è un affermato attore, comico e commediografo classe 1947.

La coppia, raccontò il giornalista Giuseppe Candela su quel numero del magazine, sta insieme da circa 28 anni pur avendo vissuto in case separate per diverso tempo. 58 anni lei e 78 anni lui, dopo un lunghissimo fidanzamento avrebbero deciso di coronare la loro storia d’amore con il passo decisivo del matrimonio.

Tuttavia, in una recente intervista rilasciata nel corso del programma pomeridiano di Rai 1 Estate in diretta, condotto da Greta Mauro e Gianluca Semprini, l’attrice ha smentito il gossip sul suo conto. Commentando la notizia, ha infatti chiuso la questione ironizzando in riferimento all’età complessiva della coppia: “Ma dopo 28 anni, due vecchi di 150 anni possono sposarsi? Ma no!“.

Benedicta Boccoli e Maurizio Micheli: scoop di Chi, spuntano le pubblicazioni

Benedicta Boccoli ha così smentito la notizia, in diretta televisiva, legata ad un presunto futuro matrimonio con il compagno Maurizio Micheli. Le cose però sarebbero completamente diverse e, a porre nuovamente l’attenzione sul gossip, ci ha pensato ancora una volta Giuseppe Candela. Il giornalista ha infatti ricostruito la vicenda sulle sue Instagram stories nelle scorse ore, dall’iniziale notizia sul matrimonio sganciata da Chi alla smentita tv dell’attrice.

Il giornalista, a seguire, ha però fornito un importante aggiornamento che confermerebbe la sua tesi: il matrimonio tra Benedicta Boccoli e Maurizio Micheli è realmente programmato. A confermarlo è un documento del comune di Roma, pubblicato in esclusiva sul nuovo numero di Chi, su cui appaiono le pubblicazioni matrimoniali della coppia.

Le nozze dei due attori, dunque, sarebbero realmente in programma nonostante la secca smentita della Boccoli a Estate in diretta. Arriveranno nuovi aggiornamenti sulla vicenda, magari da parte dei diretti interessati?