Benedicta Boccoli: “Maurizio Micheli mi dà equilibrio”/ “Avrei voluto dei figli, il tumore al seno…”

Benedicta Boccoli è stata intervistata questa mattina dal programma di Rai Uno, Uno Mattina Estate. Le prime parole sono state a commento di alcune immagini del passato: “Sono abbastanza nostalgica ma sono una che guarda avanti, ho fatto tantissime cose ma non mi rendo conto, quando mi alzo la mattina dico che devo realizzare delle cose”. E ancora: “Quando avevo 7 anni già cantavo, ballavo e recitavo, avevo già scelto cosa avrei voluto fare, io volevo fare la soubrette. Mi volevano far fare uno stage al Bolshoi in Russia per la danza classica ma dissi di no”.

MALATTIA LITTLE TONY: COM'È MORTO E IL TUMORE AI POLMONI/ La figlia Cristiana: "Non si è più sentito bene..."

Su Gianni Boncompagni, che ha fatto esordire Benedicta Boccoli: “Ho iniziato come ballerina di fila ma volevo fare la prima ballerina, non volevo stare indietro, poi l’anno dopo ci ha preso assieme a mia sorella Brigitta, perchè le sorelle funzionano sempre nel mondo dello spettacolo. Sono 20 anni che non lavoriamo assieme e ci offrono ancora da fare cose insieme”. Sulla sua esperienza a Domenica In: “Ero andata da Boncompagni perchè non avevo il finale del balletto, lui mi ha detto di non preoccuparmi, mi ha detto che avrei dovuto improvvisare, facevamo 6 ore di improvvisazione. Me l’ha insegnato lui ad improvvisare, la tv in qualche modo coincide con quello che ho fatto oggi, mi rendo conto che io attingo da lì. E’ stata la gavetta. Lui mi metteva una telecamera sul volto e mi diceva parla di quello che vuoi tu”.

CRISTIANA CIACCI, CHI È LA FIGLIA DI LITTLE TONY/ "Cinque figli e un solo matrimonio. Prima di Massimiliano…"

BENEDICTA BOCCOLI: “MIA SORELLA BRIGITTA? SIAMO DIVERSI MA C’E’ AMORE”

Sulla famiglia Benedicta Boccoli ha aggiunto: “Con la famiglia io sto bene, mi dà equilibrio e come famiglia intendo Maurizio Micheli, il mio compagno da 27 anni, lui è quello che mi dà un equilibrio interno, lui mi tiene. Ho anche dei nipoti fantastici, ho tre nipoti, Leonardo, Brando di 4 anni e Manfredi che fa il circense. Leonardo è la fotocopia di Moira Orfei, ancora non lo capisce ma capirà. La prima volta che ho fatto Natale con Moira Orfei con mia madre borghese di Milano, un po’ snob, e Moria con la cofana, ridevamo come dei pazzi”.

Massimiliano Salvi, chi è il marito di Cristiana Ciacci/ Medico e lontano dal mondo dello spettacolo

Sul non avere figli: “Io li volevo tantissimo, lui non li ha voluti, abbiamo avuto delle crisi, ma non avevo voglia di fare figli con altri. Poi sono nati i miei nipoti li ho amati e basta, quindi la bimba sono io. Non me ne occupo di loro, ma li vado a trovare e mi diverto. Con mia sorella c’è un grande amore, ma litighiamo perchè noi siamo molto diverse”. Infine sul suo tumore al seno, Benedicta Boccoli, ha raccontato: “Ho avuto un tumore al seno e dopo averlo avuto ho avuto un ricordo di Formentera di tanti anni fa, quando l’isola non era ancora quella di oggi. C’era una donna che aveva avuto un tumore e non aveva il seno e per me era la donna più bella al mondo, lei metteva un fiore sulla cicatrice, per me era una dea greca, era bellissima e io a dieci anni ho capito cosa fosse l’accettazione del proprio corpo”. Quindi il messaggio alle donne che si ammalano: “Non abbiate paura perchè si guarisce e si supera, e siete belle anche se non vi ricostruite il seno”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA