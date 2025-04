Scontro al veleno tra Benedicta e Brigitta Boccoli a The Couple. Le due sorelle diventano protagoniste di una lite davvero accesa dopo una sfida affrontata in White Room. La tensione è palpabile tra le due concorrenti, che attirano subito l’attenzione degli altri inquilini. “Parlo davanti a tutti o parliamo io e te?”, chiede nervosa Benedicta a sua sorella Brigitta, dopo essersi resa conto di avere gli occhi addosso degli altri concorrenti. A quel punto Benedicta spiega agli interessato il motivo della discussione, che sembra inasprirsi ulteriormente.

“Volevamo dividerci le parti e lei dice no, no, no… dicendo che non lo sa fare. Dice che è una pippa, che tanto perdiamo e arriviamo ultime… ma che gioco stiamo facendo?”, domanda delusa e arrabbiata Benedicta. Brigitta, dal canto suo, risponde per le rime, perché non ci sta a passare per una perdente.

Dal canto suo, non capisce perché sua sorella Benedicta sia così esageratemente attaccata al risultato e glielo fa notare, davanti a tutti. “Sono giorni che continui a dire che dobbiamo fare e che dobbiamo fare, ma ti devi dare una calmata, sembra che stai facendo la cosa del secolo!”, la stoccata alla sorella. I toni diventano sempre più roventi e Benedicta, forse per evitare che la discussione degeneri, abbandona la White room e lascia sua sorella da sola.

A rincuorare Brigitta, però, ci sono gli altri concorrenti, che ascoltano il suo punto di vista. “Mi ha trattata malissimo. Adesso non posso neanche scherzare e dire che sono una pippa, io sono una che si prendo in giro perché sono una persona autoironica”, confida l’attrice cinquantaduenne quasi in lacrime.

