GRAN BALLO DELLE ROSE/ “Così musica e danza dilatano le frontiere della bellezza”

Martedì 7 marzo, dalle 19.30, nella Grande sala degli affreschi della Società Umanitaria di Milano in via Santa Barnaba 48, si è tenuto il Gran Ballo delle Rose di Milano, prima edizione organizzata dall’associazione Stravinsky Russkie Motivi. Fondata da Larissa Yudina, Olga Kourbatova e Ombretta Romano, l’associazione promuove l’amicizia tra le diverse culture attraverso la musica e le arti.

Il ricavato della serata andrà a sostenere l’attività della Fondazione Ricerca e Innovazione Cardiovascolare per il progetto “Il dovere del primo soccorso” in collaborazione con la Chaine de Rotisseurs di Milano.

La serata milanese si richiamava al Ballo della Rosa di Montecarlo, creato dalla Principessa Grace di Monaco nel 1954, che si svolge ogni anno in marzo a Montecarlo. La serata di beneficenza è stata accompagnata dal Quartetto d’archi Stravinsky Russkie Motivi, formazione cameristica formata da Sofia Villanueva, Gianfranco Messina, Alexander Zyumbrovskiy e Irina Balta, strumentisti di grande valore e vincitori di concorsi internazionali.

Il quartetto è stato protagonista di interventi musicali impreziositi dalla partecipazione di Larissa Yudina, soprano dalla grande potenza vocale. Nel programma della serata, inoltre, anche l’intervento del soprano ospite Olivera Mercurio. Per la cena, il Quartetto d’archi Stravinsky Russkie Motivi ha consentito con le sue musiche di danzare valzer, polke e polonaise.

“La cultura e la bellezza hanno un ruolo educativo. Creiamo e diffondiamo valore attraverso la meraviglia della musica, della danza, della pittura. L’arte è un atto di generosità nei confronti della società, rappresenta un esempio educativo e una grande occasione di coltivare i valori morali e spirituali della pace e dell’umanità, necessari oggi più che mai per la trasformazione del mondo in cui viviamo”, sottolinea Larissa Yudina dell’associazione Stravinsky Russkie Motivi.

Ad arricchire la serata anche altri grandi artisti come Gino Potente, ballerino e coreografo di grande talento, Emanuele Cappelli e Cristina Pavone, una terna di danzatori che hanno incantato gli invitati prima della cena. Al “Gran Ballo delle Rose di Milano” non è mancata poi la pittura, grazie al talento di Mark Briel, che ha esposto i suoi lavori nell’ambito della serata donando tre delle sue opere come premio della raccolta fondi benefica, affiancando a queste altri preziosi premi.

La serata è stata condotta da Simona Balduzzi, giornalista, conduttrice televisiva, attrice e regista di Canale Europa TV, media Partner dell’evento, ed è stata allietata da una selezione dalla produzione vinicola Made in Italy gestita da Divinum Wine & Tour.

Menu a base di pesce e verdure messo a disposizione da Teatro 7, vera e propria officina dei sapori di Milano. E alle 23 l’ora del Charleston con il duo di tastieriste e cantanti Elena ed Irina Panfilova.

Serata danzante che si è svolta tra le meraviglie dei costumi dell’epoca, messi a disposizione per l’occasione dalla Sartoria Teatrale Bianchi, da Adriana Monaco, specializzata in abiti storici, e dall’Atelier Lo Bosco. Ospite d’onore Daniela Javarone, presidente dell’associazione Amici della Lirica.

