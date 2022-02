Benevento, pullman colpito da una grossa pietra/ Pericoloso agguato: indagini in corso

Benevento, pullman colpito: fondamentale il ruolo dell’autista

Momenti di grande paura ieri sera per il Benevento, squadra che milita nel campionato di Serie B. La formazione campana, mentre viaggiava lungo la E45, all’altezza di Lodi, è rimasta vittima di un brutto quanto pericoloso agguato: il pullman è stato centrato da un grosso sasso lanciato al centro del parabrezza. Fondamentale il sangue freddo dell’autista, riporta La Gazzetta dello Sport, che ha impedito che il mezzo non sbandasse, coinvolgendo anche altri veicoli.

Fortunatamente non sono stati registrati feriti: solo un grosso spavento per Fabio Caserta e per la squadra giallorossa. La compagine campana è arrivata in albergo a Perugia, dove oggi affronterà gli umbri, con un’ora e mezzo di ritardo. Le autorità sono al lavoro per identificare e arrestare gli autori del gesto: si seguono diverse piste, ciò che è certo che si tratti di un atto deliberato.

Benevento, pullman colpito da una grossa pietra: paura per i giallorossi

Tutto è bene quel che finisce bene per il Benevento, ma ora si chiede giustizia per individuare i responsabili. Il Perugia, oggi avversario dei giallorossi, ha manifestato solidarietà e vicinanza, mentre il sindaco della città sannita, Clemente Mastella, non ha utilizzato troppi giri di parole: «Mi auguro che vengano individuati e puniti i responsabili sia che si tratti di una questione di rivalità calcistica, della quale per la verità non ho risultanze non essendoci precedenti di alcun tipo tra le tifoserie, e comunque gli ultras sono lontani anni luce da pratiche di questo genere, sia di un’azione isolata da parte di delinquenti che hanno preso di mira il primo bus che passava. Tuttavia credo poco alle coincidenze. Ho già sentito il questore di Perugia e mi ha assicurato che sono in corso indagini serrate per scovare i colpevoli», riporta Adnkronos. Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore, pochi istanti fa sono arrivate le parole del presidente della Lega Serie B, Mauro Balata, all’Ansa: «Condanno questo gesto vile e criminale con l’auspicio che vengano assicurati alla giustizia questi delinquenti per un gesto che avrebbe potuto avere conseguenze tragiche».

