Bengala Fire, XFactor 2021/ Band a rischio eliminazione, pronti a stupire il pubblico

Ad aprire il primo Live di X Factor 2021 ci hanno pensato i Bengala Fire, band fortemente voluta da Manuel Agnelli con cui divide l’attitudine rock. La band veneta ha un sound fortemente ispirato al rock britannico che influenza la scena musicale di tutto il mondo. Il gruppo si è formato da circa dieci anni, quando i componenti (Mario, alias Mattia Mariuzzo, Orso, Andrea Orsello, Borto, Davide Bortoletto, e Lex, Alexander Puntel) erano poco più che dodicenni. Da allora hanno calcato numerosi palchi, passando anche da sagre di paese e piccoli locali, fino ad arrivare alla pubblicazione di un album nel 2014.

X FACTOR 2021 LIVE 2A PUNTATA/ Eliminato, Diretta: Le Endrigo tributo punk alla Carrà

La band si è presentata sul palco del Repower di Assago di X Factor conquistando i giudici, meno il pubblico da casa, con il loro inedito Valencia, il brano con cui la band si è presentata ai giudici durante le Audition di XFactor 2021.Durante la loro esibizione la band ha letteralmente infiammato il palco, ricevendo complimenti dai giudici per il suono e la loro tecnica e la presenza scenica della band e gli applausi del pubblico in sala.

Chiello/ Da "Oceano paradiso" alla storia con Christina Bertevello. Amore finito?

I Bengala Fire non stupiscono il pubblico di XFactor 2021, rischio eliminazione?

Manuel Agnelli, dopo l’interpretazione dei Bengala Fire si è mostrato soddisfatto, assicurando al pubblico che il margine di miglioramento della band e la possibile capacità di stupire il pubblico è molto ampio. Il pubblico da casa però sembra non aver apprezzato troppo la loro esibizione. Alla fine della manche, infatti, la band è stata inserita nella lista dei concorrenti meno votati e potenzialmente a rischio di eliminazione questa sera.

Durante il live di questa sera a XFactor 2021 la band si esibirà in una cover dei The Jam, Town Called Malice. Per prepararsi al meglio alla loro esibizione la band si è duramente impegnata tutta la settimana con il loro coach Manuel per stupire il pubblico e farlo ricredere sul loro conto.

I Mutonia, XFactor 2021/ Rischio eliminazione, convincono giudici e social, ma...

© RIPRODUZIONE RISERVATA