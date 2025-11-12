In un recente report, l'Istat ha rilevato che il costo dei beni alimentari è cresciuto di (quasi) il 25%: la causa è da cercare nel costo dell'energia

È stata pubblicata in queste ore dall’Istat la nota congiunturale sull’economia italiana che tra i tanti dati analizzati e riportati, ha dedicato un interessante focus sui beni alimentari e sul loro prezzo che è letteralmente esploso nell’arco degli ultimi quattro anni, toccando vette mai viste in precedenza: un vero e proprio problema che finisce – naturalmente – per ripercuotersi sulle tasche delle famiglie, costrette a spendere molto di più per acquistare i beni alimentari; oppure – peggio ancora – a tagliare il loro carrello della spesa per evitare di affrontare costi insostenibili.

Prima di arrivare al dato generale sui beni alimentari, è certamente importante dire innanzitutto che secondo l’Istat tra settembre e ottobre i prezzi sono – leggermente – calati: a livello generale, infatti, gli alimenti lo scorso mese costavano circa 1 punto percentuale in meno rispetto al precedente e il calo si fa ben più interessante (quasi tre punti) se guardiamo solo agli alimenti non lavorati; mentre in termini congiunturali i prezzi risultano essere comunque in aumento di 0,2 punti sull’intero periodo analizzato.

In quattro anni il costo dei beni alimentari è aumentato del 25%: l’analisi dell’Istat e le cause del fenomeno

Venendo al focus che anticipavamo prima, al di là dei dati relativi al singolo periodo, l’Istat ha notato che dal 2021 al 2025 – considerando in entrambi i casi il mese di ottobre – il prezzo dei beni alimentari è cresciuto (addirittura) del 24,9 per cento: un vero e proprio problema perché – nota sempre l’istituto statistico – il cibo vero e proprio rappresenta circa il 16,6% dell’intero carrello della spesa di noi italiani; fermo restando che nel medesimo arco di tempo l’indice generale dei prezzi è salito “solo” di 17,3 punti percentuali.

Entrando ancora più nel merito dei dati raccolti dall’Istat, tra i beni alimentari quelli freschi hanno segnato un aumento leggermente maggiore rispetto a quelli lavorati (rispettivamente del 26,2 e del 24,3 per cento); mentre prendendo i dati dello scorso settembre e comparandoli a quelli di ottobre del 2021, la crescita dei prezzi dei beni alimentari è stata particolarmente marcata per i vegetali (che costano addirittura il 32,7% in più), per i latticini e uova (28,1% in più) e per il pane (25,5%).

L’origine di questa crescita smisurata dei beni alimentari si nota grosso modo a partire dalla seconda metà del 2021: un dato che secondo l’Istat è particolarmente significativo per spiegare le cause del fenomeno, imputate soprattutto a fattori esterni come l’aumento dei costi delle materie prime, a sua volta imputato soprattutto al boom dei costi energetici legati al conflitto in Ucraina; tanto che nel periodo tra l’ottobre del 2021 e il novembre del 2022 il costo dell’energia è cresciuta – in Italia – del 76 per cento.