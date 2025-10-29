L'UE in cerca di soluzioni per i beni russi congelati ricorre alle minacce: senza un accordo, sarà obbligatorio ricorrere agli Eurobond

Sembra essere una vera e propria minaccia quella fatta dall’Unione Europea ai suoi 27 stati membri, intimandoli a trovare una quadra per usare i beni russi congelati allo scoppio della guerra in Ucraina per finanziare il prossimo pacchetto di aiuti, perché altrimenti sarà obbligatorio ricorrere ai criticatissimi Eurobond: un’alternativa – quella del debito comune – che una buona parte dei paesi europei non è disposta ad accettare, utile soprattutto per spingere l’uso di quei beni russi congelati.

Facendo prima di tutto un passo indietro, è utile ricordare che secondo alcuni stime i beni russi congelati ammonterebbero – tra proprietà, beni veri e propri e, soprattutto, asset finanziari – a oltre 300 miliardi di dollari: buona parte di questi si trovano in Belgio ai sensi di un accordo che Bruxelles stipulò con Mosca e proprio la (per così dire) “capitale” dell’Unione Europea è sempre stata la più restia a usare quei beni per aiutare l’Ucraina.

Fino a qualche mese fa la via prudente sui beni russi congelati era quella maggioritaria in Europa per il timore di eventuali ripercussioni dal Cremlino e – soprattutto – di una perdita di fiducia da parte del mondo finanziario, ma la situazione è rapidamente cambiata dopo che Trump ha deciso di delegare l’interezza degli aiuti all’Ucraina all’UE: ora la maggior parte dei paesi sarebbe favorevole all’uso, ma all’ultima votazione settimana scorsa il Belgio ha votato contro e serviva il parere unanime dei 27.

Beni russi congelati, l’UE minaccia gli stati membri: “Costretti a emettere Eurobond per 140 miliardi di euro”

Insomma, in altre parole non è stato raggiunto – a causa del Belgio – un accordo sull’uso dei beni russi congelati, e negli uffici di Bruxelles serpeggia sempre più paura all’idea di non riuscire a finanziare il promesso pacchetto di aiuti da 140 miliardi di euro che andrà a colmare quel vuoto che si creerà il prossimo marzo quando l’Ucraina esaurirà i fondi e non potrà più contare sull’aiuto degli Stati Uniti; né – senza un accordo europeo – su quello dell’Unione.

Proprio in questo contesto entra in gioco la minaccia dalla quale siamo partiti: secondo alcuni funzionari sentiti da Politico, infatti, l’UE avrebbe comunicato ai paesi più restii all’uso dei beni russi congelati che in assenza di un accordo si dovrà obbligatoriamente ricorrere a una nuova emissione di Eurobond che – ovviamente – comporterebbero un aumento del debito per tutti e 27 gli stati membri che si potrebbe tranquillamente evitare con gli asset del Cremlino; fermo restando che la quota di paesi contrari al debito comune – tra i quali c’è anche il Belgio – sono nettamente superiori a quelli contrari all’uso dei beni russi congelati.