Benicio Gravier, il giovane modello figlio di Valeria Mazza conquista la passerella di Armani: “Debuttare per lui è stato incredibile”.

Benicio Gravier segue le orme della sua splendida mamma Valeria Mazza, che negli anni ’90 calvava le passerelle del mondo. Oggi, il terzogenito, figlio della supermodella, sta mostrando tutto il suo talento nel perseguire questa carriera. In particolare lo abbiamo visto a sflilare per la Milano Fashion Week il 28 settembre scorso per il brand Armani in occasione del 50esimo anniversario.

Tutto è avvenuto poco tempo dopo la scomparsa di Giorgio Armani e questo ha reso il tutto ancora più commovente, soprattutto in un momento in cui si rende omaggio al fondatore. Ed ecco che Benicio Gravier a soli 20 anni è riuscito a dare vita ad uno splendido look di colore blu, intorno a lui un’atmosfera onirica con le musiche di Ludovico Einaudi e lanterne come sfondo. Sedute nel pubblico, alcune star del calibro di Spike Lee, Cate Blanchett e Richard Gere.

Benicio Gravier svela: “Come ho iniziato a fare il modello“

“Debuttare per Giorgio Armani è stato emozionante“, ha detto Benicio Gravier nell’ultima intervista a Chi. “Ho cercato di sfruttare al massimo questa opportunità e me la sono goduta tantissimo“. Il modello spiega anche di aver avuto i genitori lì con lui, a guardarlo orgogliosi di questo grande traguardo. Durante la sua vita ha anche conosciuto Giorgio Armani quando era bambino, dato il rapporto che c’era con Valeria Mazza, eppure ancora oggi spiega di sentirsi incredulo di aver sfilato per lui. La sua carriera da modello inizia tre anni fa, quando aveva 17 anni e lavorava prevalentemente in argentina. Benicio Gravier afferma anche di aver conosciuto il mondo della moda grazie alla mamma, che sfila da tutta la vita e le ha dato l’opportunità di entrare in questo meraviglioso universo.