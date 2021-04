Benito Mussolini e sua moglie Rachele Guidi, storia vera/ Claretta Petacci amante e..

Rachele Guidi è stata la moglie di Benito Mussolini. La storia d’amore con il Duce è nata in seguito ad un vero e proprio colpo di fulmine. Siamo nel 1905 quando, Alessandro, il padre di Benito, rimane vedovo e apre un’osteria a Forlì, insieme alla madre di Rachele con la quale nasce poi una relazione. Nello stesso periodo Benito, appena rientrato dalla Svizzera, si trasferisce per un paio d’anni a Forlì presso l’abitazione del padre Alessandro, dove ha modo di conoscere Rachele. Tra i due scoppia un vero e proprio colpo di fulmine, nonostante la contrarietà delle rispettive famiglie. Così nel 1909 Benito organizza una riunione familiare con suo padre e con la madre di Rachele, minacciando di uccidere lei e se stesso nel caso in cui avessero continuato ad ostacolarli.

Benito Mussolini, Rachele Guidi diventa sua moglie e madre dei figli

Benito Mussolini dimostra di avere intenzioni molto serie con Rachele Guidi e fa capire ai familiari di non volerla perdere. Così i due nel 1910 convivono e dalla loro unione nasce Edda, la figlia che all’epoca viene ritenuta illegittima perché nata fuori dal matrimonio. La piccola Edda infatti viene registrata all’atto di nascita come figlia di Mussolini ma con madre ignota. Benito Mussolini e Rachele Guidi decidono quindi di sposarsi. E siamo nel 1915, quando il Duce sposa la Guidi con rito civile. Una seconda volta, con rito religioso, il 28 dicembre di dieci anni dopo, quando Mussolini diventa presidente del Consiglio. Anche nel ventennio fascista la moglie Rachele, continua a mantenere rapporti con gli ambienti popolari dell’Emilia Romagna. Secondo molti aveva un temperamento severo e autoritario almeno quanto il marito.

