Benito Mussolini, striscione Azione Frontale a Roma/ “Buon compleanno Duce”

“La storia ti ha dato ragione, buon compleanno Duce”. Questo il testo dello striscione apparso sulla careggiata interna del Grande raccordo anulare (Gra) a Roma oggi. Il movimento romano di estrema destra Azione Frontale lo ha appeso nella notte tra domenica e lunedì «in occasione del 136° compleanno di Benito Mussolini». Con questo blitz i neofascisti hanno voluto celebrale oggi, 29 luglio, l’anniversario della nascita del Duce. Ernesto Moroni, leader di Azione Frontale, ha spiegato l’iniziativa: «Il nostro messaggio oltre a ricordare il Duce d’Italia è una vera e propria presa di coscienza sulla storia attuale del nostro Paese», ha dichiarato all’AdnKronos. Moroni ha concluso facendo riferimento ai fatti di questi giorni, perché «dimostrano ancora una volta la decadenza politica e sociale della nostra nazione». E quindi ritiene che «l’Italia Fascista, anche se si parla di più di 70 anni fa, sia stato l’ultimo fenomeno politico e sociale ad aver reso grande e soprattutto fiero il popolo Italiano».

BENITO MUSSOLINI, STRISCIONE AZIONE FRONTALE A ROMA

Azione Frontale non è nuova a iniziative di questo tipo. Nell’anniversario della Liberazione, sempre sul Gra, appese uno striscione che recitava: “25 aprile: il nostro onore, la vostra eterna sconfitta. Noi non abbiamo tradito”. Un omaggio indiretto a Benito Mussolini, a cui il sindaco di Roma Virginia Raggi rispose così: «Lo striscione è un’offesa per la città. Non consentiremo a nessuno di riscrivere la storia. Roma è e resta profondamente antifascista». Oggi però sta circolando un altro interrogativo: perché sul sito del ministero dell’Interno c’è una pagina dedicata al Duce con una biografia? In realtà c’è una pagina dedicata di ogni ministro che ha ricoperto l’incarico a partire dal 1861. E Mussolini, essendo stato anche ministro dell’Interno, ne ha una per sé. Va però precisato che le biografie di alcuni personaggi dell’Italia repubblicana sono assenti, come quella di Marco Minniti, predecessore di Matteo Salvini. E come rilevato da NextQuotidiano, quella di Mussolini è la biografia più ampia tra quelle presenti nel sito, eppure non si fa cenno alle leggi razziali.





