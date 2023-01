Benjamin Keough, figlio di Lisa Marie Presley/ Morto suicida all’età di 27 anni

Benjamin Keough era il figlio di Lisa Marie Presley, morta nelle scorse ore all’età di 54 anni. Benjamin era morto suicida all’età di 27 anni, ed era il fratello delle due gemelle Harper Vivienne Ann e Finley Aaron Love Lockwood di 14 anni, nonché della modella ed attrice 33enne Danielle Riley Keough. Il suicidio era avvenuto a luglio di tre anni fa, 2020, presso la città di Calabasas, contea di Los Angeles. Così come il nonno Elvis Presley, la mamma e il padre Danny, anche Benjamin Keough era un musicista, anche se non era mai riuscito a sfondare nel mondo dello spettacolo, cosa invece che aveva fatto la sorella Riley.

Benjamin ha comunque sempre mantenuto un basso profilo, cercando di rimanere lontano dai gossip, dai riflettori e soprattutto dai social, e la sua ultima apparizione in pubblico era avvenuta in occasione del 40esimo anniversario della morte del mitico Elvis, tenutasi a Graceland. Prima del tragico gesto, il figlio di Lisa Marie Presley aveva assunto alcool e cocaina, dopo di che aveva preso una pistola e si era sparato in occasione della festa di compleanno della sua ragazza.

BENJAMIN KEOUGH, LA DEPRESSIONE E GLI ABUSI DI ALCOOL E DROGA

Subito dopo il decesso era stata eseguita l’autopsia sul cadavere del 27enne, e come ricordava il Sun erano state rinvenute le sostanze stupefacenti, che comunque non hanno influito sul suo decesso. E’ inoltre emerso che il nipote di Elvis Presley aveva tentato di togliersi la vita anche cinque o sei mesi prima del suicidio, e nel contempo aveva sofferto di depressione.

Benjamin Keough aveva sofferto più volte in passato di vari problemi legati all’abuso di sostanze e aveva cercato di risolverli con una serie di ricoveri nei centri di riabilitazione, ma senza alcun risultato. Nel dettaglio era stato in un rehab per ben tre volte, ma ogni volta che usciva poi ricadeva negli stessi sbagli. Benjamin riposa nel Giardino della Meditazione di Graceland, a Memphis, città resa famosa in tutto il mondo proprio dall’immenso artista a stelle e strisce.

