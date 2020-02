Benjamin Mascolo, appello a Federico Rossi/ “Rispondi su whatsapp infame” ma…

Benji e Fede nei giorni scorsi hanno annunciato il loro addio e lo scioglimento del loro duo e oggi tornano a mettere in ansia i fan per quello che sembra essere un appello di Benjamin Mascolo rivolto proprio all’amico fraterno e collega Federico Rossi. Naturalmente si tratta di uno scherzo visto che il messaggio di Beji è diretto all’amico ma solo perché oggi è un’occasione speciale ovvero il suo compleanno e perché ha scelto i social per fargli arrivare il messaggio forse e chiaro: “Buon compleanno al nostro piccolo cucciolo di T-Rex @federicofederossi che oggi finalmente diventa adulto e compie 18 anni. Rispondi su whatsapp infame che ti ho mandato un messaggio vocale e quando ti svegli avvisami che ti videochiamo per farti gli auguri ma sopratutto per offenderti un po’ 🤪…”.

L’APPELLO DI BENJAMIN MASCOLO A FEDERICO ROSSI SI RIVELA ESSERE…

Le rivelazioni di Benji poi continuano visto che, nonostante Paola di Benedetto sia rinchiusa nella casa del Grande Fratello Vip 2020, Federico Rossi non rinuncerà al divertimento, anzi, e lo farà anche lontano dal suo amico di sempre che scrive nel suo messaggio: “Divertiti stasera a cena e a ballare con i ragazzi, ma fate i bravi, bevete responsabilmente e tieni un po’ di energia anche per me perdincibacco ci vediamo Martedì che ti porto fuori a mangiare in un posto romantico ♥️♥️ auguri”. Dove passerà la serata Federico questa sera? Lo scopriremo sicuramente seguendo i social quest’oggi ma quello che è certo è che i due non saranno insieme e che al fianco di Federico non ci sarà nemmeno la sua amata Paola, la sua vita sta cambiando…

