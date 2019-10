Benjamin Mascolo attacca Barbara d’Urso per Bella Thorne/ “Caz*o ho fatto di male…”

Ormai chi segue i programmi tv sa bene che sui social si vivono storie parallele e lo stesso è successo ieri sera quando Benjamin Mascolo ha preso la parola contro Barbara d’Urso e il suo Live Non è la d’Urso. Ma cosa è successo di preciso? Lui e il collega Fede sono stati ospiti da Fabio Fazio per parlare della loro vita ma, soprattutto, della loro carriera e del nuovo disco e la serata è stata piacevole visto che lo stesso Benji ha sottolineato il fatto che i suoi messaggi di disprezzo non sono di certo legati al programma di Rai2 bensì a quelli che vanno avanti a suon di trash. A farlo adirare ci ha pensato proprio Barbara d’Urso che, con ospite in studio Pupo, ha pensato bene di lanciare un servizio sul poliamore che ha messo in mezzo anche Benji “reo” di dire sì ai vizi e alle voglie della sua attuale fidanzata, Bella Thorne.

LA REAZIONE DI BENJIAMIN MASCOLO AL SERVIZIO DI LIVE NON E’ LA D’URSO

Proprio sui social ha preso la parola nelle storie scrivendo: “Cosa ho fatto di male per meritarmi del trash” al grido di: “Quando mi coinvolgono in quel trash televisivo del ca….o” e poi ha subito chiarito che le sue parole non sono legate a Fabio Fazio “Lui ha dato spazio a noi come artisti e persone. Nelle storie di prima mi riferisco ad un tipo di televisione molto diverso, fatto di gossip e di trash a cui non voglio appartenere. Ci tenevo a chiarificare…”. A quanto pare Benji non ha gradito questo suo essere messo in mezzo non per questioni artistiche ma sicuramente c’è chi gli ha fatto notare che in effetti con Bella Thorne di sicuro non ha scelto una strada facile che gli permetta di vivere nell’ombra. Riuscirà a scendere a patti con tutto questo?

