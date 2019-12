Benjamin Mascolo: “basta foto ritoccate sui social”/ “Devo imparare ad amarmi”

Benjamin Mascolo del duo musicale Benji e Fede, amatissimo dai propri fans, dice addio alle foto ritoccate sui social. Il cantante, su Instagram, ha annunciato il grande cambiamento spiegando ai propri followers di volersi mostrare esattamente per quello che è. Desideroso di cominciare ad amarsi per quello che è veramente, Benjamin spiega che, d’ora in poi, su Instagram, pubblicherà solo foto completamente naturali. “Tra i piccoli-grandi cambiamenti che ho iniziato a fare nella mia vita, ho deciso di non postare più su Instagram foto ritoccate, in quanto penso sia questa la strada giusta da percorrere in un mondo dove i social e le pubblicità ci impongono ideali di bellezza irraggiungibili”, spieha Banjamin che lancia un messaggio importante in un mondo in cui si dà molta importanza all’immagine.

BENJAMIN MASCOLO: “DEVO COMINCIARE AD AMARMI PER CHI SONO VERAMENTE”

Nessuna presunzione da parte di Benjamin Mascolo che non vuole insegnanre niente a nessuno. La sua è una scelta consapevole, fatta essenzialmente per se stesso. Da anni sulla cresta dell’onda insieme a Federico Rossi, Benjamin sente che è arrivato il momento di mostrare la parte più vera ed entima di se stesso. “Non ho la presunzione di cambiare il mondo, lo faccio in primis per me stesso, perché devo imparare ad amarmi per chi sono veramente e accettare la persona che vedo riflessa nello specchio ogni giorno, anche se non ho la forma fisica di Cristiano Ronaldo, i denti bianchi delle pubblicità dei dentifrici o il naso perfetto che tutti vorremmo e mai abbiamo”, scrive il cantante. A chi gli ricorda che, per lui, è facile mostrarsi al naturale, infine, Benjamin risponde: “E per chi dice che è un po’ più facile perché mi è “andata bene” geneticamente rispondo che si, forse è vero, ma accettare se stessi è comunque da sempre una lotta difficile per tutti noi esseri umani”.





