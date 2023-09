Benjamin Mascolo: “Bella Thorne? Rapporto tossico”/ “Sono entrato in un loop. Vedevo le ragazze e…”

Benjamin Mascolo e la fine della relazione con Bella Thorne

Durante l’intervista con il podcast One More Time, Benjamin Mascolosi è raccontato a cuore aperto svelando i dettagli della sua relazione con Bella Thorne e i motivi che hanno portato alla fine di quella storia. Tanti i temi affrontati nel corso dell’intervista rilasciata ai microfoni di Luca Casadei, a partire dal primo incontro con Bella Thorne avvenuto nel 2020 al Coachella. “Di lei mi ha colpito che era una ragazza determinata, estremamente intelligente, mi ha affascinato il suo lato umano”, ricorda l’artista tornando indietro nel tempo e riportando a galla un colpo di fulmine che si è trasformato subito in amore.

Una storia bella che rendeva felici entrambi e che aveva conquistato anche i fan. Poi, qualcosa ha cominciato a rompersi. Stando alle parole di Banjamin, i problemi di coppia sarebbero cominciati con l’inizio dei rapporti a tre.

Le parole di Benjamin Mascolo su Bella Thorne

Benjamin Mascolo ha scelto di raccontarsi a cuore aperto svelando anche ciò che, finora, aveva scelto di non rendere pubblico. A distanza di tempo, ripercorrendo tutta la storia vissuta con Bella Thorne, Benjamin Mascolo ammette di aver avuto le proprie colpe sulla fine della relazione. “Da immaturo non sapevo come gestire la situazione. Iniziavo a vedere le ragazze alle feste e a pensare: “Chissà com’è, se potremmo portarla a letto insieme”. Ero entrato in quel loop, sbagliatissimo. Questo ha reso tossico il rapporto, in gran parte per colpa mia. Mi sentivo come un bambino nella fabbrica di cioccolato, quindi mi ingozzavo di ogni cosa“, ha raccontato.

Oggi, nella vita dell’artista è tornato l’amore. Come si legge su Vanity Fair, infatti, Benjamin ha una nuova ragazza e ha ripreso in mano anche la propria vita professionale.

