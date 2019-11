Benjamin Mascolo, Benji e Fede/ “Il primo grazie del mattino lo dico alla mamma…” (Verissimo)

Benjamin Mascolo, conosciuto come la voce del duo Benji e Fede, continua a ironizzare sulla natura del suo rapporto con il socio musicale Federico Rossi. Una voce di corridoio che ricorre ormai da tempo li vorrebbe impegnati in un legame che va al di là dell’amicizia e anche se i due ragazzi hanno già avuto modo di smentire più volte, sembra proprio che una fetta di pubblico continui a sognare che possa essere la verità. “È iniziato tutto quando Fede ha visto un mio video su YouTube”, ha raccontato Benjamin a Vanity Fair. Ed è stata quella grande amicizia scattata subito che ha permesso ai due artisti di creare un legame forte, realizzando un impero che a oggi annovera anche i fratelli di entrambi. “Il primo grazie del mattino lo dico a mia mamma che mi sta sempre vicina. Sia che le cose vadano bene o che vadano male”, aggiunge parlando della persona più importante della sua vita.

BENJAMIN MASCOLO: “FEDE RESTERÀ SEMPRE UN RITARATARIO”

Anche se la sintonia fra i due ragazzi appare sempre più che evidente, questo non vuol dire che non ci siano dei punti neri. “Devi imparare ad accettare i difetti dell’altro. Il lupo perde il pelo ma non il vizio: Fede sarà sempre un ritardatario”, ha sottolineato il cantante. Di lui invece Fede ammira la determinazione, la capacità di essere concreto. Settimana ricca di novità per Benjamin Mascolo, ovvero Benji del duo Benji e Fede. “Sono diventato vegetariano, ho scritto una canzone che mi fa volare, domani rivedo my baby, ieri a Roma ho mangiato una Cacio e Pepe da già di testa”, scrive in un lungo post sui social, aggiungendo anche di essersi divertito moltissimo a cantare con Fiorello.

VERSO IL CONCERTO ALL’ARENA

Intanto il cantante e il socio di sempre si preparano al grande concerto che terranno il prossimo 3 maggio 2020 all’Arena di Verona, anche se i fan avranno modo di assistere a un’intervista di Benjamin Mascolo oggi, sabato 30 novembre 2019, grazie alla puntata di Verissimo. Il duo artistico continua a mietere successi, come dimostra il Platino ottenuto dal singolo Dove e quando, a cui si aggiunge anche il riconoscimento alla loro Sale. Saliranno però per la prima volta all’Arena, “l’evento più importante della nostra carriera”, dicono a Music Fanpage. “In una serata unica ripercorreremo con voi il lungo percorso che abbiamo vissuto insieme in questi anni”, aggiungono, “per noi è un grande traguardo, sarà una festa incredibile per celebrare la musica e i momenti più belli, dalla prima cover in cameretta a tutte le canzoni del nuovo album”.



