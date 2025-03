Il successo lo ha trovato insieme a Federico Rossi nel celebre duo Benji & Fede, fondato nel 2010, che ha fatto impazzire per anni le adolescenti. Lui si chiama però Benjamin Mascolo, ed è nato a Modena nel 1993. Dopo aver trovato la popolarità insieme all’amico e collega, ha lasciato l’Italia per trasferirsi negli Stati Uniti, dove ha conosciuto Bella Thorne, attrice. I due hanno recitato insieme in una commedia romantica, “Time is up”. La loro relazione è durata fino al 2022, quando i due hanno annunciato il divorzio dopo una relazione che per entrambi era stata distruttiva. Tornando alla carriera musicale, la separazione con Federico Rossi è arrivata per via della pressione eccessiva che ha portato Benji a prendere antibiotici ogni due settimane e a non ritrovarsi più nella band, tanto da chiedere al collega di poter cantare, ricevendo un no.

Proprio in quel momento arriva l’amore con Bella Thorne, conosciuta al Coachella, e la decisione di trasferirsi. Non è stato però tutto rose e fiori neppure negli Usa, con tanti problemi che hanno corroso la coppia. È arrivata, proprio in quegli anni, anche la droga. Benjamin Mascolo ha cominciato a far uso di funghi psichedelici, poi ancora di ecstasy. Più volte, come ha raccontato proprio lui, ha rischiato l’overdose. Nel 2022, poi, il ritorno in Italia e la chiusura con la droga. E con Bella Thorne.

Benjamin Mascolo, nel 2024 la diagnosi di autismo: “Ho girato l’Italia per fare test”

Di recente Benajmin Mascolo ha raccontato che dopo essere tornato in Italia ha scoperto di essere autistico. Il cantante lo ha scoperto dopo aver effettuato una serie di test, accompagnato dalla nuova moglie. Dopo una storia turbolenta e la dipendenza dalla droga, Benjamin è riuscito ad ottenere risposte ai suoi problemi e a cominciare un percorso di psicoterapia. Adesso per lui è cominciata una nuova vita e di questa fa parte nuovamente il duo Benji & Fede.