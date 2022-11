Benjamin Mascolo, chi é la fidanzata Greta Cuoghi/ Volta pagina dopo Bella Thorne

Benjamin Mascolo avvistato in effusioni amorose con la nuova fiamma: chi é lei

Dopo aver fatto parlare di sé per la separazione con Federico Rossi con cui formava il duo Benji e Fede, Benjamin Mascolo é al centro del gossip made in Italy per l’avvistamento con una utente del web “nip” e non appartenente allo showbiz, Greta Cuoghi. Quest’ultimo, infatti, sarebbe il nome della nuova fiamma presunta del biondo cantautore pop ormai ex membro storico di Benj e Fede, dopo il capitolo Bella Thorne, che Benjamin Mascolo ha dichiarato in definitiva un capitolo d’amore chiuso in occasione della recente intervista concessa ai microfoni di Verissimo. Benjamin Mascolo, stando al gossip del momento lanciato da Very Inutil People via social, é stato fotografato dai fan mentre si trovava al Sanctuary di Milano, e si concedeva ad un appassionato bacio con una mora dall’apparente fulva tinta dei capelli. Da una serie di messaggi scambiati via chat tra la pagina beninformata e i fan del cantautore, intanto, si é risaliti ai sospetti nome utente e nome all’anagrafe della possibile nuova fiamma e fidanzata della popstar dagli occhi di ghiaccio, quali sono rispettivamente cuoghigre e Greta Cuoghi. Sulla scia della paparazzata di Benjamin Mascolo e il “limone” con la presunta fidanzata diventata virale nel web, l’ex Benji e Fede, intanto, fa parlare di sé anche per le dichiarazioni rilasciate nella nuova intervista concessa a Verissimo, con cui chiuderebbe in definitiva la lovestory naufragata con l’icona d’oltreoceano Bella Thorne, un idillio che cominciava nel 2019 per poi concludersi lo scorso giugno con una nota social sibillina della modella Bella Thorne: “Oggi mi sono svegliata da sola”.

Chiusa per sempre la lovestory con Bella Thorne?

Per tre anni i due storici compagni vip erano stati l’uno al fianco dell’altra, dopo l’incontro galeotto al Lago di Como nel milanese. Il cantante teneva molto alla storia d’amore con Bella Thorne, tanto che per lei aveva preso la decisione di trasferirsi a Los Angeles, ma con la fine dell’idillio l’ex Benji e Fede ha fatto rientro a casa, a suon di rassegnazione: “Va bene così”. Nell’intervista a Verissimo, poi, Benjamin Mascolo ha palesato di non nutrire alcun rancore verso la ex modella, ma tra i fan della ormai ex coppia c’é chi stenterebbe a credere che il cantante abbia scordato per sempre la modella, Bella, per Greta.

