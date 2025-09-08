Con un annuncio postato sui social Benjamin Mascolo e la moglie Greta Cuoghi hanno svelato il sesso del figlio e l'iniziale del suo nome.

Benjamin Mascolo e la moglie Greta Cuoghi tra qualche mese diventeranno genitori per la prima volta e sono entrambi super emozionati e felici. Quando si mostrano insieme sui social sono complici e più innamorati che mai, la loro vita sta per cambiare dopo aver deciso di allargare la famiglia e non vedono l’ora di conoscere la loro meravigliosa creatura.

Il noto cantante del duo Benji & Fede ha annunciato la gravidanza lo scorso luglio con un post pubblicato sul suo profilo Instagram. Un set di foto che lo ritrae insieme alla moglie Greta Cuoghi con un pancione già pronunciato. Nella didascalia del post ha dedicato parole speciale alla donna della sua vita, tra le varie cose ha fatto sapere che è una meraviglia vederla diventare madre e che ogni giorno gli insegna qualcosa di nuovo. L’ha anche ringraziata per averlo aiutato a crescere da ragazzo a uomo e poi da uomo a padre, il suo sogno più grande.

Sui social Benjamin Mascolo Greta Cuoghi svelano il sesso del figlio e un indizio sul suo nome

Nelle scorse ore l’amato cantante ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram con il quale ha annunciato ai suoi affezionati fan il sesso del suo primo figlio, sarà una femminuccia. Nello scatto si vedono tanti palloncini rosa e un palloncino a forma di lettera ‘A’, cioè un piccolo indizio riguardo al nome della bambina.

Nella didascalia del post Benjamin Mascolo ha scritto che finché ci sarà un marito che ama sua moglie e un padre che ama sua figlia allora l’uomo avrà bisogno della donna e la donna dell’uomo. Ha poi aggiunto: “Non vediamo l’ora di conoscerti piccola A”. Il cantante non ha ancora rivelato il nome della figlia ma ha svelato la sua iniziale, si lascerà sfuggire altri dettagli sulla gravidanza? Lo scopriremo.

