Benjamin Mascolo e la moglie Greta Cuoghi hanno annunciato il sesso del loro primo figlio: sarà una bambina!

Mai come quest’anno i personaggi che appartengono al mondo dello spettacolo stanno per diventare genitori per la prima volta. Basti pensare a Cecilia Rodriguez, Andrea Damante e Giulia De Lellis che nei prossimi mesi vivranno una grandissima emozione. Anche Benjamin Mascolo e la moglie Greta Cuoghi diventeranno genitori, ma di cosa: un maschio o una femmina? C’è ancora chi ha interesse in questi gossip.

Con una tenera foto pubblicata sulle storie di Instagram il cantante si è mostrato con indosso un bavaglino con su scritto ‘Piccola’ e un fiocco rosa. Quindi è lapalissiano che attende di avere una figlia che sarà senza dubbio la luce dei suoi occhi. I fan si sono sperticati in commenti entusiasti sotto al post della fan page del cantante del duo Benji & Fede.

Benjamin Mascolo e la moglie Greta Cuoghi genitori: “Il sogno più grande”

Il 31 ottobre del 2023 si è celebrato in gran segreto il matrimonio tra Benjamin Mascolo e Greta Cuoghi, lo sapevano soltanto pochi amici, come poi aveva raccontato lui in un’intervista a Verissimo. La sua è stata una vera e propria rinascita sentimentale dopo la rottura con l’ex Bella Thorne e dopo aver detto addio alla droghe.

Ora il cantante del duo Benji & Fede sta per diventare genitore con la moglie e soltanto nel salotto di Silvia Toffanin ha raccontato che il diventare papà “è il sogno più grande che potessi avere”. L’amore per la moglie, poi, lo ha aiutato a uscire fuori da un tunnel buio e ora vedrà una luce ancora più luminosa con la nascita della sua prima figlia.

