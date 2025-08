Con una lunga lettera pubblicata sui social il cantante Benjamin Mascolo ha svelato di aver sconfitto la depressione

La depressione è una bestia nera che si può solo allontanare, ma mai cacciare del tutto, perché il mondo fa di tutto per farla venire con ogni strumento possibile, basti pensare a come è strutturata la società. Al di là di questo anche i personaggi del mondo dello spettacolo vengono presi di mira da questa malattia come Benjamin Mascolo del duo musicale Benji&Fede, che oggi sui social ha voluto fare un annuncio importante.

“Fatti un viaggio dove non c’è nessuno e non chiamarmi per un po’. È ora di salutarsi. Ci rivedremo, sicuro, ma non oggi. E nemmeno domani. Ciao depre”: così si legge in un post pubblicato dal cantante che almeno per ora ha sconfitto la depressione. Ovviamente i fan gli hanno fatto le congratulazioni e gli augurano il meglio, anche perché sta per diventare padre.

Benjamin Mascolo pubblica una lunga lettera sulla depressione

“Ti ho sentita sbattere la porta uscendo. Hai lasciato in disordine e te ne sei andata senza salutare. Come una str*nza qualsiasi” ha scritto il cantante Benjamin Mascolo per annunciare di aver sconfitto la depressione, “davvero, dopo tutti questi anni insieme? Per molti sei una roba vaga. Una nuvola nera, un concetto astratto, l’ossessione degli eterni insoddisfatti. Per me no”.

E poi ha continuato dicendo che questa malattia non è un’invenzione, come ancora molti pensano in maniera errata, ma ha un peso, una voce, che cambia la vita. È stata simpatica solo quando gli evitava di andare alle feste noiose, e basta, perché il suo lavoro è quello di chiudere a chiave e spegnere le luce aspettando che la guerra passi. Senza dubbio la figlia che sta aspettando dalla moglie Greta Cuoghi lo avrà aiutato a trovare un po’ di luce in fondo al tunnel.

