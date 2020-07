Benjamin Mascolo “In terapia intensiva per istiocitosi polmonare”/ “Il troppo fumo..”

Un’altra rivelazione choc sconvolge i fan di Benji e Fede o, almeno, quello che erano un tempo. A rompere di nuovo gli equilibri e movimentare la giornata dei fan ci ha pensato proprio Benjamin Mascolo che mostrandosi in palestra a lavoro per il suo fisico ha invitato tutti a lottare contro se stessi, superando i propri limiti curandosi poco degli altri mettendo da parte la voglia di prevalere su tutto e tutti anche a discapito della propria vita. Per lanciare questo messaggio, Benjamin Mascolo ha rivelato a tutti di essere finito in terapia intensiva sei anni fa, quando i dottori lo hanno messo davanti ad un bivio: cambiare le proprie abitudini o perdere tutto quello che aveva.

BENJAMIN MASCOLO CHOC SUI SOCIAL: “IN TERAPIA INTENSIVA PER IL TROPPO FUMO”

In particolare, Benjamin Mascolo, mostrando la foto in ospedale e poi quella in cui fumava (sigarette e non solo, come specifica lui nel suo messaggio), racconta: “Esattamente 6 anni fa, uno stile di vita sbagliato e il troppo fumo mi spedirono per due interminabili settimane intubato in terapia intensiva con una rara malattia chiamata istiocitosi polmonare”. Una volta uscito dall’ospedale pesava dieci chili in meno e non riusciva nemmeno a parlare e camminare insieme e a quel punto i dottori lo hanno messo in allerta: “Se smetterai di fumare recupererai una vita normale, ma dovrai comunque rinunciare all’idea di praticare sport””. Quella frase ha dato una svolta alla sua vita grazie a quel qualcosa “che è scattato nella sua testa” spingendolo a cambiare: “Mi sono promesso che non avrei fumato mai più”. Da quel giorno la sua vita è cambiata ed è per questo che invita tutti a prendersi cura di sé e non solo per emergere nella vita ma per la sola voglia di “amarsi”.

