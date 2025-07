“È da un po’ che penso a cosa scrivere. Perché le cose più vere ce le siamo sempre dette tra noi, lontano da tutto. Ma oggi provo a dirtelo anche qui.“. Così inizia il post di Benjamin Mascolo che ha annunciato a suo modo la gravidanza della moglie Greta Cuoghi. Il cantante, ex membro di Benji e Fede, sarà presto papà. Sul suo profilo social è comparso un commovente carosello di immagini dove si vede la donna incinta con il pancione, in un set fotografico nella loro villa con piscina.

Il cantante ha commosso tutti i fan con la meravigliosa dedica alla moglie sui social: “Grazie per avermi aiutato a crescere: da ragazzo a uomo, e ora da uomo a padre.“, ha scritto, “È il sogno più grande che potessi avere. E non vorrei realizzarlo con nessun altro. Solo con te“. Subito i fan di Benjamin Mascolo hanno commentato le loro romantiche foto dicendo di non veder l’ora di seguirlo in questa nuova avventura mentre cambia i pannolini e si dedica al ‘mestiere’ di padre.

Benjamin Mascolo e Greta Cuoghi si sono sposati in gran segreto a novembre del 2023 anche se all’epoca una fan aveva visto la coppia uscire dal comune della loro città. Di lei il cantante ha sempre parlato con grande stima, ammettendo che Greta le è stata vicina nei momenti più bassi della sua vita, vedendo il suo peggio e sostenendolo anche nel periodo più nero. Lei, giovanissima, è diventata ben presto sua moglie e oggi sta per diventare mamma del suo primo figlio. Il coronamento di un sogno, che forse Benjamin Mascolo, convertitosi alla religione cristiana, ha sempre avuto nel cuore.

