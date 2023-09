Benjamin Mascolo: “Mi spingevo all’estremo con le droghe, ero fuori controllo”/ “Salvato da mio fratello…”

Benjamin Mascolo, dagli eccessi con le droghe al rapporto “tossico” con Bella Thorne

Quando si pensa allo star system si tende a credere che sia tutto rose e fiori; la convinzione generale è che il successo porti solo felicità e spensieratezza, quando invece le vite umane conoscono ipocondrie e difficoltà che la notorietà non può escludere. A raccontare tali sfumature è stato Benji – all’anagrafe Benjamin Mascolo – in un’intervista rilasciata per La Repubblica. La sua storia artistica nasce con Benji e Fede, il duo che ha fatto innamorare i teenagers con l’ex amico e collega Federico Rossi. In un recente intervento nel podcast di Luca Casadei – “One more time” – il cantante ha raccontato di aver toccato il fondo; tra eccessi, droghe e relazioni tossiche, prima di ritrovare sé stesso per una nuova felicità e vita.

“C’è stato un periodo in cui Bella è andata con le ragazze, mentre ero in Italia. Poi è successo che avessimo rapporti sessuali con delle altre… Ho iniziato con l’ecstasy. Bella mi ha detto: ‘Finchè non chiudi con la droga non possiamo più vivere insieme’. Ho rischiato di morire di overdose ma in testa mi ripetevo: ‘Voglio vivere’“. Questo un estratto del racconto fatto da Benji – Benjamin Mascolo – a One More Time di Luca Casadei e riportato dal quotidiano. Proprio da qui parte l’intervista: “Perchè ho raccontato tutto? Per anni ho vissuto una doppia vita; continuano a mentire a me stesso, se non avessi raccontato tutto non sarei potuto andare avanti… A posteriori ho capito che l’intimità è un atto che va protetto e custodito con cura, ed è nella scelta consapevole di essere monogami che si apre la porta a un sentimento più profondo di fiducia e lealtà nella coppia”.

Benjamin Mascolo e il percorso di rinascita: dalla psicanalisi alla collaborazione con i Finley

Proseguendo nell’intervista rilasciata a La Repubblica, Benjamin Mascolo – meglio noto come Benji – ha raccontato: “Se ho avvisato i miei genitori? Si, e ho chiesto di dirlo ai loro amici… Appena tornato dall’America mia madre si è messa a piangere: ‘Perchè non fai un lavoro normale?’“. A proposito della relazione tormentata con Bella Thorne, il cantante ha raccontato: “Se è stato il punto di non ritorno? Ero strafatto; si può cadere sempre più in basso, ma quando tocchi il fondo lo sai. Cosa era successo? Avevo smesso di lavorare, di fare musica. Mi spingevo all’estremo con le droghe, ero fuori controllo; se mio fratello non fosse venuto dall’Australia a prendermi per riportarmi in Italia, chissà come sarebbe finita”.

Verso la conclusione dell’intervista per il quotidiano, Benjamin Mascolo ha raccontato il percorso di ripresa: “Sono arrivato a fare il podcast dopo un anno di psicanalisi che mi ha aiutato tanto. Se a Modena ho ritrovato me stesso? Sono felice e molto orgoglioso della mia vita; ho ritrovato amici, è il mio luogo sicuro… Ho la tranquillità che cercavo, ma ho dovuto odiare la mia vita per trovarla”. Per il futuro il cantante ha dunque tanti progetti in cantiere: “Con i Finley vogliamo salire sul palco: mi ero scordato cosa significasse, mi ha dato tanta energia. Voglio fare musica con entusiasmo e riconoscenza”.











