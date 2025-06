Benjamin Mascolo e la moglie Greta Cuoghi diventeranno presto genitori? Nelle ultime ore è spuntata una segnalazione sui profili social di Deianira Marzano. Una fan le ha mandato una foto dei due insieme mentre posano in modo sospetto la mano sulla pancia di lei. Si tratta di una semplice supposizione mai confermata da nessuno, nemmeno dall’esperta di gossip che a riguardo non si è ancora pronunciata. Non solo, nemmeno la coppia al momento ha rivelato una gravidanza.

Già qualche mese fa si vociferava che la moglie di Benjamin Mascolo fosse incinta, anche se la notizia si era manifestata come un mero rumor senza fondamenta. Forse, i fan non vedono l’ora di vedere il cantante ancora più felice dopo tutte le sofferenze che ha vissuto con Bella Thorne, ex fidanzata con la quale aveva portato avanti una relazione piena di divergenze e al momento della rottura Benjamin Mascolo si era dato anche ad abitudini tossiche che contribuivano a farlo stare male: “Se ti lasci andare, ti fai trascinare“, aveva dichiarato il ragazzo, “Da qualsiasi cosa: dal cibo sbagliato alle sostanze sbagliate, dai social usati in modo compulsivo al consumismo sfrenato“.

Benjamin Mascolo, Greta Cuoghi incinta? “Relazione sana, sono felice“

Pare molto felice Benjamin Mascolo della sua relazione con la moglie Greta Cuoghi. Il cantante si è anche convertito di recente dichiarando di aver finalmente trovato Dio nella sua vita. La coppia si erano sposati in gran segreto in comune, ma una fan li aveva beccati fuori dal municipio e aveva diffuso la notizia su TikTok lasciando tutti di stucco. Lei, giovanissima, ha deciso di diventare sua moglie data la grande affinità che i due hanno provato sin dall’inizio: una relazione sana che Benjamin Mascolo ha dichiarato di vivere con molta fiducia.

“Ho una relazione e sono molto felice. Mi ero ripromesso di non cascare più nella trappola dell’amore, ma la vita ti sorprende sempre“. Così aveva confessato il ragazzo poco prima del rumor sulla gravidanza di Greta. All’epoca Amedeo Venza era stato contattato da una fonte anonima che diceva che la ragazza fosse incinta dicendo di averla vista con in mano una cartella ginecologica, ma in seguito si è rivelata un’indiscrezione senza fondamenta.