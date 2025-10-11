Benjamin Mascolo e Greta Cuoghi sono diventati genitori: l'annuncio e la prima foto con la piccola Athena.

Benjamin Mascolo e Greta Cuochi sono diventati genitori. L’annuncio è arrivato direttamente dal profilo Instagram del cantante che ha pubblicato la prima foto della piccola Athena, questo il nome scelto per la piccola, che è tra le braccia della mamma. «Esiste un prima e un dopo. Il 7 ottobre 2025 alle 8.38 è la linea esatta che li divide», ha scritto sui social il neo papà tre giorni dopo il lieto evento. Poche parole che racchiudono tutta la gioia della coppia che ha ricevuto migliaia di auguri da parte di amici e fan.

Alessandra Amoroso, da poco diventata mamma della piccola Penelope. ha lasciato un cuore rosso così come Paola Turci a cui, poi, si sono aggiunti i vari fan. “L’emozione che provo in questo momento non si può descrivere. Auguri a voi e benvenuta al mondo piccolina. Sarai circondata da tanto tanto amore“, scrive una ragazza.

Benjamin Mascolo e Greta Cuochi: il matrimonio e l’annuncio della gravidanza

Benjamin Mascolo e Greta Cuochi si sono sposati nel novembre 2023 con una cerimonia civile tenuta in gran segreto. La notizia è poi trapelata attraverso un video diventato virale su Tik tok. Dopo l’annuncio della gravidanza e la rivelazione del sesso del nascituro, inoltre, Benjamin Mascolo ha svelato il nome scelto per la bambina pubblicando una lettera scritta dal collega e amico Federico Rossi.

«Ogni anno che passa questo ciliegio fiorirà, così come farai tu. Per Athena, con amore. Zio Fede», ha scritto Benji su Instagram. «Ogni tanto riesco anche a essere dolce… scritta in macchina in una posizione scomoda, sembra la grafia di un novantenne», ha poi risposto Federico. Oggi l’annuncio con Benji che ringrazia anche tutto il personale medico che ha aiutato Greta a partorire.

