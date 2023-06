Benjamin Mascolo risponde a Fede: “Ho commesso tanti errori…”/ “Sono vittima di me stesso”

Federico Rossi, la verità sullo scioglimento del duo con Benji: “E’ stata una sua decisione…”

Sono stati una “passione giovanile”, idoli per le teenagers e protagonisti di un determinato spazio musicale: parliamo di Benji e Fede. L’ex duo composto da Federico Rossi e Benjamin Mascolo ha avuto un picco di notorietà dopo il 2010, insieme hanno condiviso successi discografici e palcoscenici importanti prima di arrivare alla decisione di prendere strade diverse da solisti. Le ragioni alla base del cambio di rotta sono state ignote per diverso tempo; di recente però Federico Rossi – in arte Fede – ha deciso di vuotare il sacco: “La decisione non l’ho presa io, ma lui e adesso posso finalmente dirlo“.

Federico Rossi – in arte Fede – come riporta Leggo, ha dunque spiegato come la decisione di sciogliere il duo sia stata presa da Benjamin Mascolo – in arte Benji – “Un giorno ero in studio e lui è arrivato a dirmelo, aggiungendo che non riusciva più ad andare avanti e continuare. Se lo sto sentendo e cosa penso del suo singolo con i Finley? Non voglio commentare nulla e vado avanti con il mio percorso“. Dalle parole del giovane artista, si evince una sorta di amarezza con un velato risentimento nei confronti di Benji. Quest’ultimo, apprese le dichiarazioni di Federico Rossi, non ha tardato nel ribattere dando la propria versione dei fatti.

Benjamin Mascolo, alias Benji, manda un “messaggio” a Fede: “Quel rapporto di fratellanza…”

La risposta di Benji – all’anagrafe Benjamin Mascolo – come riporta Leggo, è arrivata tramite i suoi canali social. “In tanti di voi mi state girando questa intervista per sapere se è vero… Non vengo dal miglior periodo della mia vita. Ho capito di aver commesso tanti errori e ferito persone a cui volevo bene. Mi sono colpevolizzato tantissimo per alcuni atteggiamenti, ma per la mia rinascita mi piace pensare che non ho mai agito con l’intento di ferire qualcuno…”. Benjamin Mascolo ha dunque sottolineato quanto sia consapevole di alcuni errori commessi in un periodo difficile della propria vita, al netto proprio della scelta di separarsi dall’amico e collega Federico Rossi.

Sempre sui social – come riporta Leggo – Benjamin Mascolo ha continuato: “Credo e spero di aver fatto anche tante cose buone e positive in questi anni per le persone importanti nella mia vita. In questa rinascita mi piace pensare che le cose buone che ho fatto non vengano dimenticate né cancellate”. Verso la conclusione del suo discorso social, in risposta alle dichiarazioni di Benjamin Mascolo, il giovane non nasconde l’auspicio di poter ristabilire il rapporto di un tempo con l’ex amico e collega Federico Rossi. “Spero che concentrandoci su quello che di buono è stato fatto insieme si possa tornare ad avere il rapporto di fratellanza che c’è sempre stato“.











