Benjamin Mascolo scrive e Federico Rossi dopo l’incidente/ “Vengo a trovarti”

Nei giorni scorsi Federico Rossi ha avuto un incidente mentre faceva wakeboard. Il cantante dell’ex duo Benji&Fede ha raccontato ai fan l’accaduto sul suo profilo Instagram, pubblicando una foto in cui appare con il collare cervicale su una barella e il video in cui si schianta contro una pedana in acqua: “Poteva andarmi molto peggio. Ho tre costole rotte ma con un po’ di riposo tutto dovrebbe tornare al suo posto”. Tantissimi i messaggi da colleghi e amici: “Eri partito bene ma hai finito non benissimo. Guarisci presto amico”, ha scritto Shade, “Tutto apposto a ferragosto”, ha commentato con ironia Elettra Lamborghini. E ancora messaggi da Alessandro Cattelan, Baby K, Aka7evene, Giovanni Vernia, Francesco Sole, Alessio Bernabei e molti altri.

Federico Rossi in ospedale: incidente con wakeboard/ Come sta? Tre costole rotte e...

Il messaggio di Benjamin Mascolo per Federico Rossi

Tra i messaggi ricevuti spicca quello di Benjamin Mascolo, con cui Federico Rossi ha formato il duo Benji&Fede fino al 2020. “Succede tutto per una ragione fratello. Dimmi dove e quando ti hanno ricoverato che vengo a trovarti. E quando starai meglio ci rideremo sopra bevendo un Moscow mule”, ha scritto il cantante e amico, citando la loro celebre canzone “Moscow Mule”. Il 17 febbraio 2020 il duo ha annunciato la separazione, intenzionati a intraprendere carriere soliste. A luglio 2021 hanno tenuto il loro ultimo concerto insieme, rimanda di un anno a causa della pandemia. Negli ultimi anni Benjamin Mascolo ha vissuto negli Stati Uniti per stare insieme alla fidanzata Bella Thorne, ma nei mesi scorsi si sono lascati. I fan perano in una reunion del duo e il messaggio di Benji lascia ben sperare.

