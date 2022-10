Benjamin Mascolo: separazione da Bella Thorne, il cinema e la musica/ La rinascita

Benjamin Mascolo e la nuova vita a Verissimo

Benjamin Mascolo dal successo con il duo Benji e Fede alla carriera come attore: sarà nel sequel “Time is Up 2” disponibile su Amazon Prime Video. Il cantante, dopo aver conquistato le classifiche italiane con il duo musicale, ha deciso di dare una svolta alla sua carriera lanciandosi nel mondo della recitazione. L’ex voce del duo Benji&Fede dopo il debutto con “Time Is Up” sarà il protagonista del sequel “Time Is Up 2” in arrivo sulla piattaforma Amazon Prime Video. La pellicola, diretta da Elisa Amoruso per intenderci la regista di Chiara Ferragni – Unposted, è ambientata in Italia e racconta le avventure di Vivien e Roy, due adolescenti innamorati che si ritrovano a vivere un viaggio in Sicilia, terra natale del protagonista.

A Verissimo, il giovanissimo attore parlerà del film, ma anche di una nuova fase della sua vita. Non solo, spazio alla vita privata dopo la fine della lunga storia d’amore con l’attrice americana Bella Thorne.

La storia d’amore tra Benjamin Mascolo e Bella Thorne ha fatto sognare tantissimo i fan. Un grande amore quello nato tra i due che si sono conosciuti nel 2019. Due anni dopo, Benjamin chiede all’attrice di “Un sole a mezzanotte” di sposarlo. Insieme, proprio nello studio di Verissimo da Silvia Toffanin, avevano parlato del loro progetto di vita insieme. A giugno 2022 però la notizia della fine del loro amore e della sopraggiunta separazione.

Una decisione importante che ha spinto il cantante a cambiare la sua vita lasciando l’America e tornando in Italia, nella sua città natale Modena.” Sono volato via che ero una giovane rondine, viaggiando il mondo per anni con l’illusione che la destinazione giusta fosse sempre prossima. Credevo di essere invincibile, e invece ho scoperto che per costruire un nido bisogna prima riordinare le priorità della vita: Dio, la famiglia, la salute e il lavoro. In una società così brava a proiettare la felicità altrove, la vera rivoluzione è tornare a casa e ricordarsi chi siamo” – ha scritto il cantante sui social.

