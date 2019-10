Benjamin Mascolo, sfogo sui social/ “Non sarai mai amato da tutti”

Benjamin Mascolo del duo Benji & Fede ha scritto un lunghissimo post su Instagram parlando di amore, accettazione e rispetto. Cosa ha spinto il giovane cantante a questa lunga riflessione sulla vita? In queste ore sicuramente si è parlato tanto della sua relazione poliamorosa con la diva americana Bella Thorne uscita recentemente allo scoperto con la nuova fidanzata. Si tratta di Alex Martini, una giovanissima ragazza che stando a quanto rivelato da People lavora come assistente di produzione nell’industria entertainment. Una notizia confermata anche da una foto pubblicata dall’attrice di Disney Channel intenta a farsi coccolare dalla nuova fiamma in un bel lettone con tanto di didascalia: “È molto dolce, è la prima ragazza con cui sono uscita che si rivela timida davanti a una macchina fotografica”. A questo punto viene spontaneo domandarsi qual è il ruolo di Benji Mascolo, il fidanzato di Bella? Lo stesso cantante però ha commentato la foto delle due fidanzatine scrivendo: “siete deliziose, ragazze”.

Benji Mascolo: “qual è il prezzo da pagare?”

Il messaggio di Benjamin Mascolo è stato prontamente commentato dalla fidanzata Bella Thorne che ha scritto: “ci vediamo presto baby” con tanto di faccine a forma di cuore. Uno scambio di battute che confermerebbe come Benji e Bella vivano una storia d’amore libera e senza etichette, un rapporto moderno definito “poliamoroso”. Sta di fatto che a distanza di poche ore dalla pubblicazione di questa foto, Benji Mascolo ha postato un lunghissimo sfogo su Instagram scrivendo: “metti il cuore in pace figliolo, non sarai mai amato da tutti. Viviamo con il bisogno compulsivo di essere accettati, di piacere a ogni costo a ogni singola persona che incontriamo sul nostro cammino o che commenta un nostro post sui social”. Il cantante poi si domanda: “qual è il prezzo da pagare? In primis l’impossibilità di avere un pensiero critico e un’opinione forte e polarizzante. “Attento a dire questo, se ti sentono verrai giudicato”, “Attento a fare quest’altro, alcuni non ti capiranno”.

Benjamin Mascolo: “Liberi di decidere il proprio ruolo nel mondo”

Il cantante del duo Benji e Fede prosegue il suo sfogo riflessione scrivendo: “inseguire ciecamente il consenso delle persone è un biglietto di sola andata per una vita di frustrazioni e tristezza. (Primi carnefici della lista i genitori che impongono le loro aspettative sui figli fin dalla nascita). Siamo arrivati al punto di soffocare e sotterrare in fondo al nostro intestino ogni singolo pensiero o decisione che potrebbe offendere o dispiacere qualcuno”. Il messaggio di Benji Mascolo prosegue: “vorrei poter dire che non me ne frega più niente di piacere alla gente. Ma è una bugia, faccio fatica a ribellarmi perfino quando mi viene fatto un torto evidente. Ripetere a se stessi di essere persone “buone” non è più una scusa valida per farsi calpestare”. Una riflessione profonda quella del cantante che sul finale scrie: “liberi di decidere il proprio ruolo nel mondo, entro i confini stessi della pacifica convivenza tra esseri umani. Non è forse questo il bello della democrazia e della libertà di parola? Esprimere apertamente le proprie idee, e difendere con le unghie e con i denti la libertà degli altri di non essere d’accordo con te”. Manco a dirlo il messaggio ha fatto impazzire i fan che si sono complimentati con la saggezza del loro beniamino.

